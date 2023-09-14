Cek Jurusan Formasi CPNS Mahkamah Agung 2023

JAKARTA - Jurusan formasi CPNS Mahkamah Agung 2023 menarik untuk diketahui. Mahkamah Agung membuka 1.669 jurusan formasi pada CPNS 2023. Yuk cek formasi CPNS Mahkamah Agung yang disediakan beserta daftarnya.

Formasi CPNS Mahkamah Agung 2023 dan lowongan yang dibuka diperuntukkan untuk pelamar dengan kualifikasi minimal S1 dari berbagai jurusan. Formasi tersebut terbagi menjadi dua kategori jabatan, yaitu Ahli Pratama, Pranata Peradilan, Analis Perkara Peradilan. Untuk formasi lebih jelasnya, simak pembahasan di bawah ini, ya!

Formasi CPNS Mahkamah Agung 2023

Berikut 2 kategori CPNS Mahkamah Agung 2023

1. Ahli Pertama - Pranata Peradilan :

• S1 Hukum

• S1 Ilmu Hukum

• S1 Hukum Islam

• S1 Syariah (Ahwal Syakhsiyyah)

• S1 Syariah (Ahwal Jinayah)

• S1 Syariah (Siyasah Syar'iyah)

• S1 Syariah (Muamalah)

BACA JUGA: