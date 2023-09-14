Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cek Jurusan Formasi CPNS Mahkamah Agung 2023

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |20:20 WIB
Cek Jurusan Formasi CPNS Mahkamah Agung 2023
Jurusan Formasi CPNS Mahkamah Agung 2023
A
A
A

JAKARTA - Jurusan formasi CPNS Mahkamah Agung 2023 menarik untuk diketahui. Mahkamah Agung membuka 1.669 jurusan formasi pada CPNS 2023. Yuk cek formasi CPNS Mahkamah Agung yang disediakan beserta daftarnya.

Formasi CPNS Mahkamah Agung 2023 dan lowongan yang dibuka diperuntukkan untuk pelamar dengan kualifikasi minimal S1 dari berbagai jurusan. Formasi tersebut terbagi menjadi dua kategori jabatan, yaitu Ahli Pratama, Pranata Peradilan, Analis Perkara Peradilan. Untuk formasi lebih jelasnya, simak pembahasan di bawah ini, ya!

Formasi CPNS Mahkamah Agung 2023

Berikut 2 kategori CPNS Mahkamah Agung 2023

1. Ahli Pertama - Pranata Peradilan :

• S1 Hukum

• S1 Ilmu Hukum

• S1 Hukum Islam

• S1 Syariah (Ahwal Syakhsiyyah)

• S1 Syariah (Ahwal Jinayah)

• S1 Syariah (Siyasah Syar'iyah)

• S1 Syariah (Muamalah)

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185314/cpns-FuSa_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185280/cpns-2PS0_large.jpg
10 Contoh Soal Profiling ASN dan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184864/cpns-dOUy_large.jpg
Daftar Jurusan yang Paling Dibutuhkan di CPNS Kemenkeu 2026, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340/cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751/pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162245/cpns-4Mzn_large.jpg
Ini Daftar Resmi Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement