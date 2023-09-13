Mau Kuliah Gratis di Inggris? Ini Jadwal dan Link Pendaftaran Beasiswa Chevening 2023

JAKARTA - Kabar baik buat kamu yang tertarik kuliah di Inggris. Beasiswa Chevening Inggris 2023 untuk calon pemimpin masa depan dari Indonesia telah dibuka.

Beasiswa Chevening ditujukan untuk individu dari semua latar belakang yang memiliki komitmen dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin masa depan. Mereka juga harus dapat menunjukkan bagaimana gelar S2 Inggris akan membantu mereka menciptakan perubahan positif di Indonesia. Beasiswa ini menawarkan dukungan finansial penuh bagi para sarjana untuk belajar meraih gelar S2 yang memenuhi syarat di lebih dari 150 universitas di Inggris dan juga mendapatkan akses ke berbagai pengalaman eksklusif terkait akademis, profesional, dan budaya.

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Matt Downing, mengatakan Indonesia adalah mitra yang sangat penting bagi Inggris dan Chevening adalah cara terbaik untuk menunjukkan komitmen jangka panjang dan berkelanjutan Inggris terhadap hubungan ini. Pihaknya percaya bahwa dengan mendukung talenta-talenta cemerlang untuk belajar dan menjalani pendidikan S2 mereka di Inggris, kami membekali mereka untuk membangun masa depan Indonesia dan dunia.

"Jika Anda adalah seseorang yang bersemangat untuk mendorong perubahan, baik dalam skala lokal atau global, jika Anda ingin menjadi yang terbaik dalam apa yang Anda lakukan, dan jika Anda memiliki keinginan untuk menginspirasi orang lain, maka Beasiswa Chevening bisa menjadi peluang yang tepat bagi Anda. Saya berharap dapat melihat lebih banyak Warga Negara Indonesia belajar di Inggris seiring dengan kemajuan kemitraan kita di tahun-tahun mendatang," tuturnya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Rabu (13/9/2023).

Kepala Beasiswa di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO), Emma Hennessey, mengatakan para cendekiawan, rekan dan alumni Chevening menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh selama belajar di Inggris untuk mendorong perubahan, mempromosikan kehidupan yang lebih baik dan tempat yang lebih aman bagi orang-orang di seluruh dunia untuk tinggal, bekerja dan berkembang.

Chevening mewakili yang terbaik di Inggris dan dunia dan para sarjana kami menjadi bagian dari jaringan global Chevening yang terdiri dari lebih dari 55.000 alumni.

"Saya selalu terinspirasi oleh semangat dan komitmen komunitas Chevening dan saya berharap dapat menerima lamaran dari generasi berikutnya," ucapnya.

Presiden Ikatan Alumni Chevening Indonesia 2023-25, Nadhila Renaldi, mengundang semua calon pemimpin dan pembuat perubahan untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Beasiswa Chevening. Setelah dia belajar di London School of Economics & Political Science pada tahun 2020-21, Chevening terus menjadi kontributor utama bagi pengembangan diri pribadi dan secara profesional.

"Hal ini telah membantu saya menemukan jalur karier baru di sektor teknologi keuangan seiring upaya saya untuk memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat luas dan UMKM. Saya juga berkesempatan untuk berkolaborasi dengan hampir 2.000 alumni Chevening di Indonesia dalam kapasitas saya sebagai Presiden Chevening Alumni Association Indonesia (CAAI) 2023-2025.