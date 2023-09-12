5 Idol K-Pop Ini Kuliah di Kampus Top Amerika, Stanford hingga New York University

JAKARTA - Di tengah kepadatan jadwal di dunia entertain, sejumlah idol Korea Selatan tetap mengutamakan pendidikannya. Tak sedikit dari mereka yang menuntut tinggi di kampus top Korea, bahkan ada yang sampai Amerika.

Selain berbakat di dunia hiburan, deretan artis Korea ini juga pintar di bidang akademik sampai berhasil masuk ke Universitas ternama di Amerika Serikat bahkan dunia yang terkenal sulit. Dikutip dari Soompi pada Selasa (12/9/2023), berikut adalah deretan idol Korea yang berkuliah di kampus bergengsi Amerika. Penasaran siapa saja?

Idol Kuliah di AS

1. Eric Nam

Penyanyi dan aktor dari Korea Selatan ini memutuskan untuk fokus ke pendidikannya terlebih dahulu di Boston College, Massachusetts sebelum benar-benar masuk ke dunia hiburan. Dirinya mengambil studi internasional dan studi Asia. Eric baru saja lulus pada tahun 2011 silam dan kala itu dirinya sudah siap untuk bekerja di perusahaan konsultan sebelum datang tawaran pekerjaan di industri K-Pop. Para penggemarnya mengakui Eric adalah seorang yang pintar. Kejeniusannya ini juga membantu dia mengelola karirnya sendiri di ‘The Eric Nam Company’, sebuah label musik buatannya. Ia juga membantu keluarganya mengelola saluran podcast ‘Dive Studio’. Keren banget ya!

2. PSY

Penyanyi dan produser musik bernama asli Park Jae-sang ini pernah berkuliah di jurusan Administrasi Bisnis Boston University pada tahun 1990-an. PSY juga pernah mengasah keterampilan bermusiknya di Berklee College of Music, masih di kota yang sama yakni Boston, Massachusetts. PSY setidaknya merasakan kehidupan kuliahnya di universitas top yang mengesankan meskipun tidak sampai lulus di keduanya. Meski tidak menyelesaikan pendidikan, PSY masih bisa bertahan dan makin mengembangkan karir musiknya setelah hitz ‘Gangnam Style’ meledak. Kini, dirinya memiliki label musik sendiri ‘P NATION’.

3. Lee Seo Jin

Lee Seo Jin merupakan aktor asal Korea Selatan yang wajahnya sudah tak asing lagi di drama Korea. Dirinya menempuh pendidikan di New York University dengan fokus di jurusan Administrasi Bisnis. Aktor berusia 52 tahun tersebut berhasil mendapat gelarnya di NYU Stern School of Business. Meski karirnya jauh dari gelar pendidikannya, kehidupan kuliahnya sangat membantunya dalam peran di drama yang sedang dimainkan. Di drama ‘Marriage Contract (2016)’ Seo Jin yang berperan sebagai pengusaha restoran cukup terbantu dengan latar belakang kehidupan kampusnya di sekolah bisnis.