Angin Kencang Terbangkan Atap Sekolah, Siswa Panik Berhamburan

MAKASSAR - Puluhan pelajar panik berhamburan menyelamatkan diri saat tiupan angin kencang menerbangkan tiga atap ruang kelas. Sekolah SMK Laniang, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Paska kejadian, belajar mengajar dipindah ke ruang kelas lainnya.

Tiga atap ruang kelas jurusan otomotif dan keperawatan di sekolah yayasan pendidikan Laniang, kota Makassar, Sulawesi Selatan, terbang ditiup angin. Kencangnya tiupan angin membuat atap ruang kelas beserta rangkanya/ ikut terangkat dan langsung terbang bebas.

Puluhan pelajar pun sontak berhamburan keluar dari ruang kelas untuk menyelamatkan diri. Kejadian ini terjadi saat proses pembelajaran jam terakhir sedang berlangsung.