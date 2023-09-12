Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Angin Kencang Terbangkan Atap Sekolah, Siswa Panik Berhamburan

Yoel Yusvin , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |16:39 WIB
Angin Kencang Terbangkan Atap Sekolah, Siswa Panik Berhamburan
Atap sekolah tertiup angin bikin siswa panik (Foto: Yoel Yusvin)
A
A
A

MAKASSAR - Puluhan pelajar panik berhamburan menyelamatkan diri saat tiupan angin kencang menerbangkan tiga atap ruang kelas. Sekolah SMK Laniang, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Paska kejadian, belajar mengajar dipindah ke ruang kelas lainnya.

 BACA JUGA:

Tiga atap ruang kelas jurusan otomotif dan keperawatan di sekolah yayasan pendidikan Laniang, kota Makassar, Sulawesi Selatan, terbang ditiup angin. Kencangnya tiupan angin membuat atap ruang kelas beserta rangkanya/ ikut terangkat dan langsung terbang bebas.

Puluhan pelajar pun sontak berhamburan keluar dari ruang kelas untuk menyelamatkan diri. Kejadian ini terjadi saat proses pembelajaran jam terakhir sedang berlangsung.

Halaman:
1 2
