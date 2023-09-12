Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2023 Dibuka, 1.557 Atlet Muda Tanding di 9 Cabor

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:14 WIB
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2023 Dibuka, 1.557 Atlet Muda Tanding di 9 Cabor
Ribuan siswa siap bertanding dalam ajang O2SN 2023 (Foto: Kemendikbudristek)
JAKARTA - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2023 resmi dibuka. Para atlet muda tidak sabar menampilkan bakat terbaik mereka di bidang olahraga.

Sebagai implementasi kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Manajemen Talenta Nasional (MTN) di bidang olahraga, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), secara resmi membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2023, di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin (11/9/2023). Sebanyak 1.557 siswa yang terdiri dari 373 siswa SD, 312 siswa SMP, 332 siswa SMA, 309 siswa SMK, dan 231 peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) siap berkompetisi dan menjadi yang terbaik pada ajang O2SN 2023.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Prestasi Nasional, Hendarman, menyampaikan penyelenggaraan O2SN tahun 2023 bertujuan untuk menyediakan wadah kompetisi dalam bidang olahraga atau kinestetik peserta didik, sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam penumbuhkembangan budaya belajar, motivasi berprestasi, kreativitas. Dia mengingatkan peserta menjunjung sportivitas dan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan peserta didik yang memiliki kepribadian dengan karakter unggul.

“Saya ucapkan selamat berkompetisi kepada semua peserta O2SN 2023. Kalian semua adalah penantang sejati, generasi emas kebanggaan orangtua, sekolah dan daerah kalian, teruslah berjuang untuk menjadi Jawara dan menjadi inspirasi bangsa,” ucap Hendarman dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (12/9/2023).

Ada 9 Cabor

Terdapat sembilan cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada O2SN 2023. Untuk jenjang SD, ada cabang olahraga senam, atletik, bulutangkis, renang, karate, dan pencak silat. Untuk SMP, SMA, dan SMK, terdapat cabang olahraga atletik, bulutangkis, renang, karate, dan pencak silat. Sementara itu, untuk PDBK, ada catur, tenis meja, bocce, atletik, dan bulutangkis.

Untuk pelaksanaanya, O2SN PDBK dilaksanakan pada tanggal 10 Septemger hingga 15 September 2023, pendidikan menengah pada tanggal 10 September hingga 16 September 2023, dan pendidikan dasar pada tanggal 18 September hingga 24 September 2023.

