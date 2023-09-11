Contoh Analisis SWOT Diri Sendiri

JAKARTA- Penting mengetahui contoh analisis SWOT diri sendiri dalam merencanakan pengembangan lebih baik.Adapun, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan alat bantu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang.

Tentunya seseorang akan semakin mengenal kelemahan, kelebihan, tantangan, dan kesempatan yang terdapat di dalam dirinya sendiri.

Umumnya orang menggunakan analisis SWOT diri sendiri sebelum melakukan wawancara dengan perusahaan.

Berikut adalah contoh analisis SWOT diri sendiri dan penjelasan dari masing-masing aspek:

1. Strengths (Identifikasi Kekuatan)

Kekuatan menggambarkan keunggulan yang terdapat dalam diri. Dengan mengetahui kekuatan dalam dirinya, seseorang dapat menjabarkan keunggulannya yang tidak dimiliki oleh orang lain.

-Contoh pertanyaan untuk menggali kekuatan:

Kelebihan apa yang dimiliki?

Potensi yang mungkin bisa digali?

Sertifikasi dan kompetensi apa yang mumpuni?

Kekuatan apa yang orang lain lihat dari saya?