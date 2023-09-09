Daftar 9 Idol K-Pop Paling Cerdas dengan IQ Tertinggi, Ada Member BTS

JAKARTA - Tidak semua orang cerdas selalu berkecimpung dalam bidang sains. Buktinya, para penyanyi asal Korea Selatan atau yang dikenal dengan K-Pop, terbukti cerdas juga lho! Hal itu dibuktikan dengan nilai IQ mereka yang tinggi.

Mereka cerdas dalam membuat gerakan tarian dan kemampuan akting mereka. Segelintir bintang K-Pop dan K-Drama favorit memiliki nilai kecerdasan (IQ) yang sangat tinggi di samping ketampanan dan kecantikan mereka.

Dikutip dari Style Celebrity, Sabtu (9/9/2023), hanya dua persen orang di dunia yang memiliki skor IQ diatas 130. Lalu bagaimana dengan artis Korea Selatan? Berikut laporan South China Morning Post.

Idol K-Pop Paling Cerdas

1. Daniel Armand Lee (Tablo)

Daniel Armand Lee alias Tablo bukan hanya seorang rapper dan artis rekaman yang menduduki puncak tangga lagu, tetapi juga lulusan Universitas Stanford. Yang lebih luar biasa lagi, ia memiliki IQ setinggi Stephen Hawking dan Albert Einstein. Suatu ketika saat menjadi bintang tamu di acara TVN Problematic Men , ia mampu memecahkan teka-teki yang melelehkan otak dalam waktu kurang dari 20 detik.

2. Park Kyung

Park Kyung dari boy grup Block B berasal dari keluarga jenius; saat tampil di MBC Daehan Foreigner, dia mengungkapkan bahwa kakak perempuannya adalah seorang guru bahasa Inggris terkenal di Korea Selatan.

Menurut The Korea Times, dia adalah idola K-pop pertama yang menjadi anggota Mensa, komunitas IQ tinggi terbesar di dunia. Seorang ahli matematika, dia juga mengungkapkan di Daehan Foreigner bahwa dia bersekolah di sekolah untuk siswa berbakat ketika dia masih di sekolah menengah.

3. Changmin

Changmin tidak hanya menarik hati para penggemar berkat suara malaikatnya, ia juga telah mengumpulkan gelar dari universitas terkemuka. Menurut SBS PopAsia, dalam daftar tersebut terdapat gelar musik postmodern dari Universitas Kyung Hee, gelar film dan seni dari Universitas Konkuk, serta gelar master dan PhD dari Universitas Inha. Jaringan penyiaran Arirang International memujinya sebagai “bintang K-pop terpintar”.

4. Kim Namjoon

Sebelum Kim Namjoon dari Bangtan Boys (alias Rap Monster atau RM yang menyukai seni ) diakui secara global karena gerakan tariannya, suara nyanyiannya, dan keterampilan menulis lagunya, ia diakui atas keunggulan akademisnya. Pemimpin grup K-pop terpopuler di dunia ini mendapat nilai 900 dari 990 dalam Test of English for International Communication (TOEIC), ungkapnya di platform komunitas penggemar Weverse serta saat siaran V Live. Dia juga berada di peringkat 1,3 persen teratas di Korea Selatan untuk ujian sekolah menengahnya, menurut penampilannya di Mnet's Beatles Code.

5. Kim Tae-hee

Tidak hanya memiliki salah satu wajah tercantik di Korea Selatan, dia juga memiliki salah satu catatan akademis paling mengesankan. Sebelum diterima di Universitas Seoul, universitas ternama di Korea Selatan, aktris K-drama ini mendapat nilai 100 persen di semua mata pelajarannya selama sekolah menengah, ungkapnya dalam episode Spesial Ujian Masuk Universitas TVN .