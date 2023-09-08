Peneliti Eropa Temukan Bukti Sedotan Kertas Lebih Bahaya dari Plastik

JAKARTA - Pilih mana kalau minum, sedotan plastik atau sedotan kertas? Dalam rangka menyelamatkan lingkungan dari pemanasan global, sejumlah bisnis memberlakukan sedotan kertas yang lebih ramah lingkungan. Akan tetapi ternyata penelitian mengatakan bahwa sedotan kertas tidak sehat.

Dilansir dari Diabetes.co.uk, Jumat (8/9/2023) bahwa peneliti dari Universitas Belgia menemukan bahan kimia yang berbahaya di dalam sedotan kertas yang “sustainable and eco-friendly”.Kandungan tersebut adalah perfluoroalkyl substances (PFAS). Studi mengatakan bahwa bahan kimia itu berbahaya untuk alam, lingkungan dan manusia.

Namun, penggunaan bahan ini sebenarnya sering dijumpai di kehidupan kita sehari-harinya, seperti baju untuk outdoor dan panci anti lengket. Dikenal sebagai bahan “forever chemicals, yang berarti bahan ini membutuhkan ratusan tahun untuk mengurai diri.

Penemuan sebelumnya menemukan bahwa bahan tersebut bisa menjadi pemicu komplikasi kesehatan. Misalnya kolesterol, kerusakan liver, kanker ginjal, dan bahkan bisa menurunkan respons terhadap vaksin. Namun tidak semua sedotan kertas berbahaya.