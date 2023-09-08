Cerita Pelajar Papua Berjuang Jalan Kaki ke Sekolah, Kini Raih Beasiswa ADEM

Beasiswa ADEM untuk pelajar Papua membantu siswa untuk sekolah (Foto: Instagram Nadiem Makarim)

JAKARTA – Ratusan pelajar Papua mendapatkan beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Ada banyak cerita dan pengalaman yang dialami oleh para pelajar Papua demi berjuang menimba ilmu.

Penerima beasiswa ADEM ini mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan jenjang menengah atas yang berkualitas, serta diharapkan mampu menghargai keragaman budaya di Indonesia. Dalam video yang diunggah oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim lewat akun Instagram, terdapat sebuah pengalaman yang diceritakan oleh beberapa penerima beasiswa ADEM serta pertanyaan yang dilontarkan untuk mereka.

Bagaimana pendidikan kamu sebelum mendapatkan beasiswa ADEM?

“Saya merasa sangat keberatan” tutur Novia S.N fatagur dari SMA BPN Bandung, dikutip Jumat (8/9/2023).

“Saya di kampung, belajar harus jalan kaki menempuh jarak yang jauh” tutur Piter Baldus dari SMK Pelayaran Nusantara.

Apakah beasiswa ADEM membawa perubahan signifikan bagi hidup adik-adik?

“Perubahannya sangat besar sekali untuk saya secara pribadi” ujar Irene dari SMA BPN Bandung

“Saya menjadi lebih giat untuk belajar, lebih fokus untuk belajar, dan lebih fokus untuk masa depan” ujar Novia

“Saya mendapatkan banyak pembelajaran, baik secara mental, fisik, maupun pola pikir saya” ujar Kerenhapuk dari SMAN 5 Kota Tangerang