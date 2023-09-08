Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Unik, Pemilihan Ketua OSIS Gunakan Sistem Pemilu

Erwin Eka Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:40 WIB
Unik, Pemilihan Ketua OSIS Gunakan Sistem Pemilu
Ilustrasi pemilihan ketua OSIS di Sidrap, Sulawesi Selatan (Foto: KPU)
A
A
A

SULAWESI SELATAN - Sebuah sekolah di Sulawesi Selatan menerapkan pemilihan yang demokratis. Terinspirasi dari tata cara pemilihan dalam Pemilu, sekolah SMPN 3 Pangkajene di Sidrap, Sulawesi Selatan, menerapkan sistem pemilu dalam pemilihan OSIS.

Sistem pemilihan umum dilakukan untuk mengajarkan siswa dalam berdemokrasi. Berbeda dengan pemilihan OSIS biasanya, pemilihan OSIS di sekolah ini menggunakan sistem pemilihan umum.

Sistem pemilihan OSIS ini dilengkapi dengan tempat pemungutan suara, surat pemilihan, serta pengawasan dan saksi pemilu. Keunikan lainnya, para siswa yang maju dalam pemilihan OSIS ini juga memiliki partai masing-masing.

Satu persatu siswa yang menjadi pemilih, menggunakan hak suara mereka untuk mencoblos para siswa yang maju dalam pemilihan OSIS. Kepala Sekolah SMPN 3 Muhammad Naksir mengatakan sekolah sengaja menggunakan sistem pemilu, untuk untuk mengajarkan siswa dalam tata cara berdemokrasi.

Halaman:
1 2
