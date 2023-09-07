Mengenal Gelar Akademik Tertinggi di Dunia Kedokteran

JAKARTA - Mengenal gelar akademik tertinggi di dunia kedokteran menarik untuk disimak. Gelar tersebut adalah Doctor of Medicine.

Apa itu gelar Doctor of Medicine yang disebut gelar akademik tertinggi untuk dokter dan ahli bedah? Gelar kedokteran memiliki definisi yang bervariasi di tiap-tiap negara. Di Amerika Serikat dan beberapa negara lain, gelar dokter menunjukkan gelar sarjana profesional.

Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), gelar tertinggi dalam dunia Doctor of Medicine ini pada abad ke-18 diterapkan di Skotlandia yang sebelumnya menggunakan gelar MD. Lalu apa itu Medicine Doctor?

Pengertian Medicine Doctor

Medicine Doctor adalah seseorang dengan keilmuan berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus serta mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.

Di Indonesia, dokter yang ingin melanjutkan program spesialisasi dapat mengambil program pascasarjana kedokteran. Program spesialisasi ini mengharuskan dokter program residensi yang mengharuskan dokter menempuh studi dan magang di rumah sakit serta ujian negara di akhir semester residensi setelah mengikuti setiap proses tersebut.

Program MD dapat memiliki berbagai spesialisasi, seperti praktik umum, kedokteran bedah, ginekologi, ortopedi, radiologi dan banyak lainnya. Program MD biasanya membutuhkan empat hingga enam tahun studi di pelatihan klinis.