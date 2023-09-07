Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sekolah Berprestasi Bisa Dapat Dana BOS Kinerja, Ini Syaratnya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |22:43 WIB
Sekolah Berprestasi Bisa Dapat Dana BOS Kinerja, Ini Syaratnya
Sekolah bisa dapat dana BOSP kinerja sekolah prestasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah sekolah berprestasi mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Sekolah Prestasi. Syaratnya, sekolah tersebut harus memiliki catatan prestasi dalam sejumlah bidang.

Sebagai upaya mendorong pengembangan prestasi peserta didik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) menyelenggarakan Webinar dan Sosialisasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Sekolah Prestasi pada 4 hingga 6 September 2023. BOS Kinerja Sekolah Prestasi yang diberikan kepada sekolah berprestasi berperan sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas prestasi yang telah diraih serta menjadi influencer bagi sekolah lainnya untuk berprestasi.

 BACA JUGA:

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pemberian dana BOS Kinerja Sekolah Prestasi yang menyasar 2.731 sekolah berprestasi. Apa saja syaratnya?

Syarat Sekolah Dapat Dana BOS Berprestasi

Satuan pendidikan penerima dana tersebut merupakan satuan pendidikan yang pernah memperoleh paling sedikit satu penghargaan/medali/sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional. Di samping itu, penerima tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. 

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal (Sesjen), Kemendikbudristek, Suharti, menyampaikan program BOS Kinerja Sekolah Prestasi merupakan wujud nyata dan komitmen pemerintah untuk merangkul satuan pendidikan berprestasi dalam mengembangkan prestasi peserta didiknya. 

“Program BOS Kinerja Sekolah Prestasi mendorong pengembangan talenta peserta didik di seluruh Indonesia. Program ini memberikan dukungan operasional kepada sekolah-sekolah berprestasi yang telah berhasil dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, serta olahraga,” kata Suharti dalam keterangan resmi kepada Okezone, Kamis (7/9/2023). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/624/3001134/begini-cara-cek-dana-bos-kemenag-2024-sudah-cair-apa-belum-ZVXsKFJYuV.png
Begini Cara Cek Dana BOS Kemenag 2024 Sudah Cair Apa Belum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/624/2954430/kado-awal-2024-dana-bos-madrasah-dan-bop-ra-cair-rp4-3-triliun-iB7C7l8TgG.jpg
Kado Awal 2024, Dana BOS Madrasah dan BOP RA Cair Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/624/2872850/berikut-syarat-sekolah-bisa-dapat-dana-bosp-kinerja-dan-jumlah-besarannya-duYrGP961i.jfif
Berikut Syarat Sekolah Bisa Dapat Dana BOSP Kinerja dan Jumlah Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/624/2872698/30-917-sekolah-dapat-dana-bosp-kinerja-2023-senilai-rp1-1-triliun-4F0jCeSgQD.jfif
30.917 Sekolah Dapat Dana BOSP Kinerja 2023 Senilai Rp1,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/624/2859837/nadiem-makarim-kontrol-anggaran-sekolah-dana-bos-lebih-efektif-HDcGGnKOJx.jfif
Nadiem Makarim Kontrol Anggaran Sekolah, Dana BOS Lebih Efektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/19/624/2749299/sosialisasikan-bosp-secara-virtual-disdik-sebut-ada-perbedaan-penggunaan-bos-sFCNJrIafx.jpg
Sosialisasikan BOSP Secara Virtual, Disdik Sebut Ada Perbedaan Penggunaan BOS
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement