Begini Cara Cek Dana BOS Kemenag 2024 Sudah Cair Apa Belum

JAKARTA – Begini cara cek dana BOS Kemenag 2024 sudah cair apa belum. Para pengurus pesantren serta madrasah dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

Dana BOS yang diberikan oleh Kemenag ini diharapkan dapat membantu pesantren dari segi biaya operasional untuk penyelenggaraan pendidikan.

“Pemberian dana BOS Pesantren bertujuan membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam rangka peningkatan akses santri, dan juga membantu peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggung jawab satuan Pendidikan,” tulis laman resmi Kemenag, Jumat (26/4/2024).

Begini cara cek dana BOS Kemenag 2024 sudah cair apa belum, hasil penelusuran tim Okezone, Jumat (26/4/2024):

1. Masuk ke Portal Bos menggunakan akun emis Pendis

2. Membuat perjanjian kerja sama

3. Mengunggah dokumen persyaratan dan ajukan validasi

4. Mencetak bukti tanda terima telah mengunggah dokumen persyaratan