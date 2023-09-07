Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar IQ Negara ASEAN, Indonesia Terendah

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:35 WIB
Daftar IQ Negara ASEAN, Indonesia Terendah
Daftar IQ negara Asean, Indonesia terendah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - IQ atau Intelligence Quotient seringkali menjadi indikator kecerdasan yang ada pada manusia. Tingkatan tinggi rendahnya kecerdasan penduduk di suatu negara juga bisa diukur dari hasil tes IQ. Bicara IQ negara ASEAN, di mana posisi Indonesia?

Biasanya, tinggi rendahnya hasil IQ sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dari negaranya yang juga berpengaruh dengan layak atau tidaknya fasilitas pendidikan dan kesehatan pada sebuah negara. Tingkatan IQ dibagi menjadi beberapa bagian.

IQ 70 - 79 tergolong rendah, 80 - 90 tergolong rendah normal, 91 - 110 tergolong rata-rata, 111 - 120 tergolong tinggi kategori normal, 121 - 130 tergolong superior, dan IQ diatas 131 tergolong sangat superior atau jenius. Tinggi atau rendahnya tingkatan IQ seseorang dapat berbeda-beda dan faktor sosial dan lingkungan juga sangat mempengaruhi tingkatan IQ di setiap negara dan geografis suatu wilayah.

Skor IQ ini juga masih bisa ditingkatkan dengan terus mengasah kemampuan dan belajar. Rata-rata IQ di sebuah negara juga bisa berubah setiap tahunnya jika ada upaya peningkatan kecerdasan penduduknya.

BACA JUGA:

Ini Sosok Pemilik Hutan Kota Plataran Tempat Gala Dinner KTT ASEAN 2023 

Dilansir dari World Population Review, Kamis (7/9/2023). Berikut ini merupakan daftar negara yang masuk ke kategori IQ terendah di ASEAN. 

Halaman:
1 2
