Ternyata Ini Perbedaan Gelar dr dan Dr

Ini perbedaan gelar dr dan Dr (Foto: Freepik)

JAKARTA - Ini perbedaan gelar dr dan Dr yang seringkali membuat bingung. Sudah hal biasa jika kita ke dokter, kalian akan menemukan gelar dr di papan nama sebelum memasuki rumah sakit, ataupun di pintu pemeriksaan pasien. Ternyata ada istilah lainnya yaitu Dr dan DR.

Lalu apa sih perbedaan gelar tersebut?

DR adalah gelar kehormatan untuk seseorang yang sudah berkontribusi luar biasa. Tak sembarangan perguruan tinggi bisa memberikan ini. Sehingga gelar ini amat jarang ditemukan oleh orang biasanya.

Berikut adalah perbedaan gelar Dr dan dr

Perbedaan pertama di antara kedua gelar itu adalah makna singkatan dan cara penyebutan dari gelar tersebut. Gelar Dr adalah Doktor, sedangkan dr adalah dokter.

Perbedaan kedua adalah cara mendapatkannya. Gelar ini memiliki perbedaan dalam pendidikannya.