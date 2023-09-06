Ingin Lolos Beasiswa, IPK atau TOEFL Tinggi yang Paling Penting?

JAKARTA - Ingin hati bisa meraih beasiswa, namun terkadang seseorang ragu bisa menempuh segala persyaratannya. Salah satunya adalah nilai TOEFL atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Seberapa penting sih semua nilai itu?

Persyaratan yang diperlukan untuk beasiswa sangat beragam. Ditambah lagi dengan berkas-berkas seperti sertifikat, surat pengantar. Lalu disusul dengan interview yang terkadang terasa berat.

Di antara semuanya itu, tentunya kalian sudah tidak biasa menemukan persyaratan yang memerlukan rata-rata IPK dan nilai Bahasa Inggris yang dikeluarkan instansi seperti TOEFL Ibt, TOEFL ITP, IELTS dan PTE Academic. Lalu apa yang perlu diutamakan dari keduanya itu?

Menurut Hikmat Hardono, Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, IPK dan TOEFL sebenarnya sama-sama penting dalam untuk mendaftar beasiswa. Keduanya umumnya menjadi persyaratan.