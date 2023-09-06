Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kapan Keris Puputan Klungkung Dikembalikan oleh Belanda? Benda Bersejarah Kaya Nilai Perjuangan

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |06:53 WIB
Kapan Keris Puputan Klungkung Dikembalikan oleh Belanda? Benda Bersejarah Kaya Nilai Perjuangan
Keris Puputan Klungkung akan segera dikembalikan dari Belanda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia masih mengupayakan pengembalian atau repatriasi benda-benda bersejarah milik Indonesia di Belanda. Setelah empat arca dan ratusan benda bersejarah lainnya, kali ini fokusnya adalah Keris Puputan Klungkung.

Kapan benda bersejarah ini akan dikembalikan ke Indonesia? Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid memastikan keris tersebut akan dikembalikan bulan depan dari Belanda. Pihaknya masih terus mengupayakan langkah cepat agar keris Puputan Klungkung segera kembali ke tanah air.

 BACA JUGA:

“Upayanya tetap jalan terus,” tuturnya kepada Okezone dalam acara Pekan Kebudayaan Nasional, dikutip Rabu (6/9/2023).

“Kita akan terima kira-kira segera pada bulan Oktober. pokoknya nanti akan dikabari lagi kelanjutannya bagaimana,” katanya.

 BACA JUGA:

Keris Klungkung sendiri memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Benda ini menjadi saksi bisu pertempuran Kerajaan Klungkung melawan kolonialisme pada tahun 1908. Akibat peperangan itu, Raja serta pengikutnya tewas. Berakhirnya peperangan ini, maka berakhir pula ekspedisi yang dilakukan oleh KNIL sejak tahun 1846 di Bali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement