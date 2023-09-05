Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Beasiswa Unggulan 2023 Tahap 2 Dibuka, Cek Persyaratan dan Jadwalnya

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:01 WIB
Beasiswa Unggulan 2023 Tahap 2 Dibuka, Cek Persyaratan dan Jadwalnya
A
A
A

JAKARTA - Buat kamu yang sedang menunggu informasi terbaru Beasiswa Unggulan, ini adalah kesempatan emas. Beasiswa unggulan tahap 2 sudah dibuka.

Beasiswa Unggulan merupakan beasiswa dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk mahasiswa jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3). Beasiswa ini ditujukan sebagai ajang penghargaan bagi mahasiswa aktif yang memiliki prestasi dengan memberikan pembiayaan kuliah serta tunjangan hidup. Beasiswa ini terbagi dalam kategori Beasiswa Masyarakat Berprestasi, Beasiswa Pegawai Kemendikbudristek, Beasiswa Penghargaan, dan Beasiswa Penyandang Disabilitas.

Dikutip dari akun Instagram @beasiswa.unggulan.kemdikbud, pengumuman seleksi tahap pertama Beasiswa Unggulan, pengumuman juga dapat dibuka di akun laman resmi beasiswaunggulan.kemdibud.go.id. Para peserta yang lolos ke tahap selanjutnya diminta membuka email untuk info lebih lanjut.

Tahapan seleksi Beasiswa Unggulan

Jadwal Seleksi Beasiswa Unggulan 2023:

Pendaftaran: 3 - 17 Agustus 2023

Seleksi Tahap 1: 18 - 22 Agustus 2023

Pengumuman Tahap 1: 30 Agustus 2023

Seleksi Tahap 2: 4 - 14 September 2023

Pengumuman Tahap 2: 18 September 2023

Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penandatanganan Kontrak: 21 - 30 September 2023

