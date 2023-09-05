Mahasiswa Ciptakan Solusi Masalah Bau Mulut dari Limbah Durian

JAWA TENGAH - Punya masalah bau mulut? Ada inovasi keren dari mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed Purwokerto, kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mereka menciptakan tablet kumur yang terbuat dari limbah kulit durian.

Siti Nafingah bersama empat anggota tim lainnya yaitu Ridha Aisya Zahra, Fatmah Trilatifah dan Rafi Ashza Sejati dari Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2021 serta Musyarifah dari fisika angkatan 2021 mendapat bimbingan dosen Indah Setiawati.

Tim tersebut telah membuat inovasi yang menarik dari bahan limbah kulit durian. Siti menjelaskan bagaimana ide pembuatan tablet kumur dari limbah kulit durian muncul. Ide ini berawal dari sisa konsumsi buah durian yang memiliki manfaat kesehatan bagi gigi dan mulut serta memiliki potensi pasar yang luas.

Manfaat tablet ini adalah untuk mengurangi plak gigi dan bau mulut. Temuan itu berawal dari keprihatinan di Banyumas yang cukup banyak limbah kulit durian yang sebelumnya tidak terlalu bermanfaat dan ternyata memiliki nilai ekonomis.

Selain itu, kulit durian juga mengandung senyawa tanin yang berperan sebagai antibakteri membantu menghilangkan bau tak sedap pada mulut dan mengurangi plak gigi. Usaha untuk menghasilkan inovasi tersebut dimulai pada akhir bulan juni dan akan terus ditingkatkan hingga November 2023.