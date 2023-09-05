Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kocak! Wisudawan Kesiangan ke Kampus Terpaksa Wisuda Sendiri

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |14:22 WIB
Kocak! Wisudawan Kesiangan ke Kampus Terpaksa Wisuda Sendiri
Wisudawan kesiangan datang wisuda akhirnya wisuda sendiri (Foto: Twitter Kegoblogan.Unfaedah)
A
A
A

JAKARTA - Seorang wisudawan terpaksa tidak melalui proses wisuda bersama teman-temannya. Penyebabnya, karena dia datang kesiangan.

Seorang pemuda datang ke area ruang dosen dan rektorat dengan busana khas seorang wisudawan. Dia memakai toga hitam agar tetap diwisuda oleh pihak kampus.

Acara wisuda pukul 07.00 pagi tertulis di undangan. Namun dia baru datang ke kampus pada pukul 13.00 siang seperti dilansir dari akun Twitter Kegoblogan.Unfaedah, Selasa (5/9/2023).

Untungnya para dosen dan rektorat tetap menerimanya untuk melakukan prosesi wisuda secara mandiri di depan para dosen. Dengan percaya diri, sang wisudawan yang tidak disebutkan namanya dan asal perguruan tingginya itu tetap diwisuda.

 BACA JUGA:

Tali di topi toga dimiringkan sebagai tanda dia resmi lulus. Dia juga menerima berkas sebagai syarat kelulusan. Netizen ramai berkomentar kocak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
