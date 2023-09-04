Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Tanggal Penting Nasional September 2023, Ada Hari Kunjung Perpustakaan Lho

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:20 WIB
Daftar Tanggal Penting Nasional September 2023, Ada Hari Kunjung Perpustakaan <i>Lho</i>
Catat tanggal penting bulan September 2023 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada banyak peringatan penting selama September 2023. Salah satunya, buat kamu yang hobi membaca, bulan ini saatnya untuk meningkatkan literasi. Sebab setiap 14 September, ternyata diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan. Tahukah kamu?

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023) berikut tanggal penting nasional September 2023 termasuk Hari Kunjung Perpustakaan. Catat ya!

 BACA JUGA:

Daftar Peringatan atau Hari Penting Nasional September 2023:

1 September: Hari Polisi Wanita (POLWAN)

3 September: Hari Palang Merah Indonesia (PMI)

4 September: Hari Pelanggan Nasional

8 September: Hari Pamong Praja

9 September: Hari Ulang Tahun Partai Demokrat, Hari Olahraga Nasional

11 September: Hari Radio Republik Indonesia

14 September: Hari Kunjung Perpustakaan

17 September: Hari Perhubungan Nasional, Hari Palang Merah Nasional

22 September: Hari Bebas Kendaraan Bermotor

24 September: Hari Tani

27 September: Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi, Hari Pos Telekomunikasi Telegraf (PTT)

28 September: Hari Kereta Api

29 September: Hari Sarjana Indonesia

30 September: Hari Peringatan Pemberontakan G30S/PKI

 BACA JUGA:

Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak masyarakat kampanye Gerakan Literasi Sekolah. Perpustakaan, kata dia, sebagai ujung tombak budaya literasi sebagai tempat bahan bacaan bagi peserta, guru, anak didik, dan rangkap pendidik sekolah lainnya.

Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah perpustakaan sekolah pada tahun 2020 adalah 187.461 di Indonesia. Sementara, sekolah berjumlah 436.722.

Sayangnya, banyak ditemui perpustakaan sekolah hanya sebagai gudang penyimpanan tanpa tersentuh peserta didik, bahkan guru-guru enggan melangkah ke perpustakaan. Perpustakaan belum berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan berbagai faktor, seperti jam istirahat yang terbatas 15 menit, koleksi yang tidak menarik, dan tidak ada motivasi bagi peserta didik untuk datang ke perpustakaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/624/3012990/rilis-buku-kedua-erick-octavian-bagikan-kisah-mengejar-impian-di-australia-qPsz6VDtFT.png
Rilis Buku Kedua, Erick Octavian Bagikan Kisah Mengejar Impian di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/624/2961515/ini-alur-penilaian-buku-pendidikan-agama-gwQSiot9VP.jpg
Ini Alur Penilaian Buku Pendidikan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/624/2946304/ternyata-ini-4-buku-favorit-erick-thohir-yang-sering-dibaca-tahun-2023-cNBXdpdKlq.jpg
Ternyata Ini 4 Buku Favorit Erick Thohir yang Sering Dibaca Tahun 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/624/2919553/tak-hanya-jaga-perpustakaan-pustakawan-dijuluki-pelayan-ilmu-pengetahuan-TWixyblWRM.jpg
Tak Hanya Jaga Perpustakaan, Pustakawan Dijuluki Pelayan Ilmu Pengetahuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/624/2912247/capres-ganjar-pranowo-ternyata-suka-membaca-buku-intip-koleksinya-yuk-stISrXBgpP.jpg
Capres Ganjar Pranowo Ternyata Suka Membaca Buku, Intip Koleksinya Yuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/624/2908753/ternyata-buku-fiksi-lebih-rentan-dibajak-ini-alasannya-Qlp4JsZ8Z8.jpg
Ternyata Buku Fiksi Lebih Rentan Dibajak, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement