Mengenal Samuel Morse, Penemu Sandi Kotak dan Sejarah Singkatnya

JAKARTA - Mengenal Samuel Morse, penemu sandi kotak dan sejarah singkatnya menarik diketahui untuk menambah wawasan kamu. Samuel Morse dikenal sebagai penemu sandi morse.

Dilansir dari laman Biography, Sabtu (2/9/2023), masa kecil Samuel F. B. Morse adalah anak pertama dari pendeta Jedidiah Morse dan Elisabeth Finley Morse. Orangtuanya berkomitmen terhadap pendidikannya dan menanamkan keyakinan Calvinis dalam dirinya. Setelah penampilan biasa-biasa saja di Phillips Academy, kecuali minat yang kuat pada seni, orangtuanya mengirimnya ke Yale College. Prestasi Samuel di Yale tidak jauh lebih baik, meskipun ia tertarik pada kuliah tentang kelistrikan dan sangat fokus pada seninya.

Cinta Seni

Setelah lulus dari Yale pada tahun 1810, Morse ingin mengejar karir sebagai pelukis, tetapi ayahnya menginginkan profesi yang lebih penting dan mengatur agar dia magang di toko buku/penerbit di Boston, Massachusetts. Namun, minat Morse yang terus berlanjut terhadap seni lukis membuat ayahnya membatalkan keputusannya dan mengizinkan Morse belajar seni di Inggris. Di sana dia bekerja dengan beberapa master Inggris dan seniman Amerika yang dihormati Benjamin West di Royal Academy. Morse mengadopsi gaya lukisan “romantis” berupa kanvas besar dan luas yang menggambarkan biografi heroik dan peristiwa epik dalam pose megah dan warna cemerlang.

BACA JUGA:

Morse kembali ke Amerika pada tahun 1815, dan mendirikan studio di Boston. Dia menikah dengan Lucretia Walker pada tahun 1818 dan mereka memiliki tiga anak selama pernikahan singkat mereka. Morse segera menyadari bahwa lukisan besarnya menarik banyak perhatian tetapi tidak banyak penjualan. Potret, bukan penggambaran sejarah secara luas, adalah yang paling populer saat ini, dan dia terpaksa menjadi seniman keliling, melakukan perjalanan dari New England ke Carolina untuk mendapatkan komisi. Meskipun sulit, Morse melukis beberapa karyanya yang paling terkenal selama periode ini, di antaranya potret Marquis de Lafayette dan George Washington. Karyanya menggabungkan kemahiran teknis dengan sentuhan Romantisisme, menghasilkan penggambaran objeknya yang sangat dramatis.