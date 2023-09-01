Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tips Lolos Wawancara Beasiswa LPDP dengan Mudah

Richard Ariyanto , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:00 WIB
Tips Lolos Wawancara Beasiswa LPDP dengan Mudah
Tips mudah wawancara beasiswa LPDP (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) biasanya sering kita jumpai ketika sudah menyelesaikan S1 atau sarjana. Akan tetapi tidak mudah lolos seleksi beasiswa ini karena harus melewati sejumlah rangkaian, salah satunya wawancara.

Beasiswa ini biasanya dipakai untuk melanjutkan program magister (S2) ataupun program doktoral (S3) di perguruan tinggi yang terbaik, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Alasan banyak peminat untuk mengambil beasiswa ini karena beasiswa yang diterima pastinya ditanggung 100% oleh Kemenkeu. Ditambah, setiap bulannya akan mendapatkan uang saku yang memadai.

Namun, banyak netizen yang mengeluhkan bahwa saat wawancara beasiswa lpdp berlangsung, selalu mengundang dan memancing emosi sepanjang wawancara. Bagaimana cara mengatasinya? Dilansir dari akun Instagram @evanurwita, Jumat (1/9/2023) beasiswa LPDP ini memang beasiswa yang paling tersulit untuk ditempuh.

 BACA JUGA:

Tips Wawancara Beasiswa LPDP

“Kriteria yang dicari di LPDP tuh ada beberapa. Tapi yang paling utama adalah pola pikir strategis, resiliensi, dan confidence,” ujar Eva Nurwita dalam reelsnya.

Lalu, bagaimana cara semua kriteria itu kelihatan semuanya saat wawancara? Tentunya diberikan pressure saat wawancara berlangsung. Sehingga akan menimbulkan situasi yang diinginkan oleh pewawancara, apakah kalian tetap konsisten dalam menjawab walaupun dengan diberikan pressure.

Halaman:
1 2
