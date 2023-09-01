Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

4 Sekolah Favorit yang Ternyata Milik Tokoh dan Pejabat Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:20 WIB
4 Sekolah Favorit yang Ternyata Milik Tokoh dan Pejabat Indonesia
Ilustrasi Sekolah favorit Milik Pejabat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 4 sekolah favorit yang ternyata milik tokoh dan pejabat Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya fasilitas serta kurikulum ataupun jurusan menarik yang menarik calon pelajar.

Berikut 4 sekolah favorit yang ternyata milik tokoh dan pejabat Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Yayasan Del

Adapun Yayasan Del membuka Sekolah Noah untuk tingkat playgroup, TK dan SD. Sekolah ini dikelola anak pertama Luhut Binsar Pandjaitan. Kisahnya dipicu rasa frustasi sang anak saat disuruh mengelola bisnis ayahnya. Kini, sekolah tersebut tersedia dari jenjang TK hingga SMP.

Menariknya, beberapa fasilitas ada pada sekolah ini terdiri dari playground, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Sekolah Noah tampak sangat modern dengan arsitektur yang unik.

Selanjutnya pada 2012, Yayasan kembali membuka sekolah, yakni SMA Unggul Del yang merupakan sekolah berasrama. Lokasinya tetap di daerah Toba. Saat ini, SMA Unggul Del menempati ranking ke 3 terbaik nasional berdasarkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2020. Saat ini, SMA Unggul Del yang berlokasi di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, sangat diminati.

2. Yayasan Budi Mulia

Amien Rais, diketahui mempunyai sekolah di bawah naungan Yayasan Budi Mulia dua dengan memiliki bangunan megah dan mewah.

Tak main-main, sekolah pendiri Partai Ummat ini dibangun di atas lahan 1,5 hektare dan bangunan sekolah terdiri dari tiga lantai.

Halaman:
1 2
