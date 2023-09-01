Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Nadiem Makarim: Penyaluran Dana BOS ke Rekening Sekolah Lebih Cepat Dibanding 2019

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:53 WIB
Nadiem Makarim: Penyaluran Dana BOS ke Rekening Sekolah Lebih Cepat Dibanding 2019
Nadiem Makarim melaporkan capaian penyaluran dana BOS ke sekolah (Foto: YouTube Kemendikbudristek)
JAKARTA - Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melaporkan pelaksanaan anggaran yang bertanggung jawab dan pencapaian tahun 2022. Salah satunya adalah terkait penyaluran berkualitas. Hal ini ditunjukkan dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah/Pendidikan (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan).

Terkait Bantuan Operasional Sekolah/Pendidikan (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan), kata Nadiem, penyaluran langsung dana BOS tahun 2022 ke rekening satuan pendidikan lebih cepat. Dia mengklaim penyaluran telah mengurangi tingkat keterlambatan sebesar 32 persen.

"Atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019," kata Nadiem dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (1/9/2023).

Sedangkan penyaluran langsung BOP ke rekening satuan pendidikan, kata dia, telah mengurangi keterlambatan 1 bulan lebih cepat dibandingkan tahun 2021.

Peningkatan satuan biaya BOS dan BOP disesuaikan dengan karakteristik daerah berdasarkan indeks kemahalan daerah, dan peserta didik. 

"Khusus wilayah 3T, rata-rata peningkatan satuan biaya BOS sebesar 49,63 persen dan BOP sebesar 50,89 persen," tuturnya.

