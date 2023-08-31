Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mulai Kapan Sih Tesis dan Disertasi Tidak Wajib Masuk Jurnal?

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |13:24 WIB
Mulai Kapan Sih Tesis dan Disertasi Tidak Wajib Masuk Jurnal?
Tesis dan disertasi tidak wajib masuk jurnal (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Aturan terbaru dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) membebaskan tesis dan disertasi mahasiswa S2 dan S3 tidak masuk jurnal. Pertanyaannya, mulai kapan kebijakan ini diberlakukan?

Perguruan tinggi negeri (PTN) di Kota Malang masih mengkaji mengenai tidak wajibnya jurnal internasional dalam tugas akhir tesis bagi S2 dan disertasi S2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya (UB), Prof. Dr. Ir. Imam Santoso mengungkapkan, kebijakan penghapusan jurnal internasional sebagai syarat tesis dan disertasi bagi S2 dan S3 akan dibahas kembali implementasinya. Tetapi penerapannya nanti kemungkinan akan disampaikan ke fakultas dan Prodi masing-masing.

 BACA JUGA:

"Penerapannya dilakukan setelah masing-masing program studi telah menyempurnakan rancangan kurikulum yang memungkinkan pemilihan beragam tugas akhir termasuk tanpa tugas akhir, yang sesuai peraturan menteri tersebut, paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan," ujar Imam Santoso dikonfirmasi Kamis pagi (31/8/2023).

 BACA JUGA:

Selain itu, adanya Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 menjadi penguat payung hukum bagi pihaknya untuk tidak mengharuskan mahasiswanya menyusun skripsi. Sedangkan untuk kebijakan tugas akhir bagi mahasiswa S2 tanpa jurnal, pihaknya masih akan menindaklanjuti dan membahas lebih lanjut di internal kampus. Sejauh ini, UM masih mengharuskan mahasiswanya untuk jenjang S2 dan S3 menerbitkan jurnal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/65/3189815/universitas_brawijaya-eK3b_large.jpeg
Dies Natalis ke-63, Universitas Brawijaya Tekankan Pentingnya Kolaborasi Hadapi Perubahan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/519/3057765/universitas_brawijaya-0lW4_large.jpg
Viral Acara Dugem di Kampus, Universitas Brawijaya: Hanya untuk Menarik Maba ke UKM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/65/3057640/viral-pengenalan-ukm-mahasiswa-baru-universitas-brawijaya-dengan-musik-dj-1FMmN9PpPw.jpg
Viral Pengenalan UKM Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya dengan Musik DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/65/3033411/dosen-ub-olah-limbah-pisang-dan-enceng-gondok-untuk-tingkatkan-produktivitas-padi-2wVT0Ybcw8.jpg
Dosen UB Olah Limbah Pisang dan Enceng Gondok untuk Tingkatkan Produktivitas Padi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/65/3021956/bikin-nyaman-mahasiswa-universitas-brawijaya-modernisasi-fasilitas-perpustakaan-h0AW25cjmq.jfif
Bikin Nyaman Mahasiswa, Universitas Brawijaya Modernisasi Fasilitas Perpustakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/65/3021954/gelagat-mencurigakan-dosen-ub-malang-yang-dilaporkan-hilang-2-minggu-iCNjQ5zhvG.jpg
Gelagat Mencurigakan Dosen UB Malang yang Dilaporkan Hilang 2 Minggu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement