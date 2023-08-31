Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Baden Powell, Bapak Pandu Dunia dan Sejarah Singkatnya

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:15 WIB
Mengenal Baden Powell, Bapak Pandu Dunia dan Sejarah Singkatnya
Mengenal Baden Powell Bapak Pandu Dunia dan sejarah singkatnya (Foto: Britannica)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Baden Powell, Bapak Pandu Dunia dan sejarah singkatnya dapat memperkaya wawasan kamu. Baden Powell adalah tokoh penting dalam keorganisasian pramuka dunia.

Dia adalah orang yang pertama kali menemukan pramuka hingga membuat dirinya dijuluki sebagai ‘Bapak Pramuka Dunia’. Di balik populernya pramuka saat ini, ada peran Baden Powell dibaliknya.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell atau yang biasa disapa Baden Powell lahir di London pada 22 Februari 1857. Hari lahir Powell saat ini diperingati sebagai Hari Pramuka Sedunia.

Baden-Powell merupakan seorang anak dari profesor di University of Oxford, Inggris yang bernama sama dengan dirinya, Baden Powell dan ibunya bernama Henrietta Powell. Namun ayahnya meninggal dunia saat dirinya berusia tiga tahun.

Dikutip dari scout.org, Kamis (31/8/2023), Powell mendapatkan beasiswa di Charterhouse School, salah satu sekolah prestisius yang ada di Britania Raya. Sejak masuk di sekolah tersebut, dirinya mulai menyukai aktivitas alam seperti mulai menyusuri hutan dekat sekolah hingga menangkap dan memasak kelinci liar.

 BACA JUGA:

Masuk ke Dunia Militer

Baden Powell merupakan seorang tentara. Sebelum benar-benar menyebarkan pramuka ke seluruh dunia, kehidupan alamnya semakin dipoles berkat dirinya bergabung ke tentara Britania Raya.

Sejak tahun 1876 hingga 1903, dirinya melayani pasukan militer Inggris ke India, Balkan, Afrika Barat, Afrika Selatan, hingga ke Malta. Keahliannya selama di pasukan adalah membuat peta dan melakukan penyidikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement