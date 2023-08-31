Mengenal Baden Powell, Bapak Pandu Dunia dan Sejarah Singkatnya

JAKARTA - Mengenal Baden Powell, Bapak Pandu Dunia dan sejarah singkatnya dapat memperkaya wawasan kamu. Baden Powell adalah tokoh penting dalam keorganisasian pramuka dunia.

Dia adalah orang yang pertama kali menemukan pramuka hingga membuat dirinya dijuluki sebagai ‘Bapak Pramuka Dunia’. Di balik populernya pramuka saat ini, ada peran Baden Powell dibaliknya.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell atau yang biasa disapa Baden Powell lahir di London pada 22 Februari 1857. Hari lahir Powell saat ini diperingati sebagai Hari Pramuka Sedunia.

Baden-Powell merupakan seorang anak dari profesor di University of Oxford, Inggris yang bernama sama dengan dirinya, Baden Powell dan ibunya bernama Henrietta Powell. Namun ayahnya meninggal dunia saat dirinya berusia tiga tahun.

Dikutip dari scout.org, Kamis (31/8/2023), Powell mendapatkan beasiswa di Charterhouse School, salah satu sekolah prestisius yang ada di Britania Raya. Sejak masuk di sekolah tersebut, dirinya mulai menyukai aktivitas alam seperti mulai menyusuri hutan dekat sekolah hingga menangkap dan memasak kelinci liar.

Masuk ke Dunia Militer

Baden Powell merupakan seorang tentara. Sebelum benar-benar menyebarkan pramuka ke seluruh dunia, kehidupan alamnya semakin dipoles berkat dirinya bergabung ke tentara Britania Raya.

Sejak tahun 1876 hingga 1903, dirinya melayani pasukan militer Inggris ke India, Balkan, Afrika Barat, Afrika Selatan, hingga ke Malta. Keahliannya selama di pasukan adalah membuat peta dan melakukan penyidikan.