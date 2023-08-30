Mahasiswa Tak Wajib Skripsi, Semua Kampus Siap?

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim telah mengeluarkan aturan baru yakni skripsi bukan syarat wajib bagi kelulusan bagi mahasiswa. Aturan ini tertuang dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pakar pendidikan mempertanyakan kesiapan perguruan tinggi.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan pihaknya menyetujui jika skripsi yang sebelumnya menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4), kini dihapuskan. Hal itu juga disambut baik oleh para rektor.

“Soal penghapusan skripsi sebagai satu-satunya standar kelulusan saya setuju,” kata Ubaid, Rabu (30/8/2023).

Namun Ubaid mengatakan jika ada perubahan seharusnya dibarengi perubahan dan penyesuaian standar kelulusan bagi mahasiswa. Dia ragu semua kampus sudah siap.

“Nah ini masalahnya, tidak semua kampus sudah siap. Karena itu butuh dibicarakan bersama terkait ketentuan-ketentuan ini,” ucapnya.

Artinya, kata Ubaid, bisa dibikin banyak alternatif sebagai standar kelulusan, tidak harus semua berbentuk skripsi. Bentuknya bisa pengabdian masyarakat, program penelitian, atau membuat inovasi. Namun, tidak seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang pengabdian sangat instan.