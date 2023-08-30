Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Periset Diaspora Indonesia di Jepang Temukan Cara Baru Bekerja Sambil Rebahan, Cukup Pakai Robot AI

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:15 WIB
Periset Diaspora Indonesia di Jepang Temukan Cara Baru Bekerja Sambil Rebahan, Cukup Pakai Robot AI
Diaspora Indonesia di Jepang memperkenalkan kecanggihan robot AI (Foto: Richard Aryanto)
JAKARTA - Bekerja di era digital, tidak perlu repot harus datang ke kantor. Kamu cuma cukup rebahan saja, bisa dapat cuan, lho! Kok bisa?

 Robot AI bisa bantu kerja sambil rebahan (Orylab)

Prof. Pitoyo Hartono menemukan terobosan baru buat kamu yang ingin bekerja sambil rebahan. Dalam acara Diaspora Talk Homecoming, AI: Masa lalu, sekarang dan masa depan, di Jakarta, Rabu (30/8/2023), dia menjelaskan project ini sudah tersedia di Jepang dengan nama nama project Orylab. Cara pemakaiannya hanya menggunakan sensor mata.

 BACA JUGA:

“Hal ini ditemukan karena salah satu kebiasaan jepang, yaitu hikikomori. Dan fungsi ini juga bisa digunakan untuk orang yang disabilitas,” katanya.

Sebagai informasi, Hikikomori adalah suatu kondisi dimana orang yang tidak mau bersosialisasi di luar rumah. Sehingga pelakunya hanya berdiam saja di dalam ruangan ataupun rumahnya.

 BACA JUGA:

Dalam praktiknya, apa yang dilihat oleh robot tersebut bisa langsung bisa kita lihat pada pengendali sensor mata yang memanfaatkan Artificial Intelligence (AI). Bahkan robot ini bisa berjalan hingga 100 km jauhnya dan tetap terkoneksi kepada kendalinya. Robot ini juga didesain dengan avatar atau wajah yang sama dengan penggunanya. Sehingga orang lain tidak merasa ketakutan ataupun merasa aneh ketika berdekatan dengan robot tersebut.

Halaman:
1 2
