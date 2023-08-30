Contoh Seni Tari Tradisional dan Asal Daerahnya yang Sangat Beragam

JAKARTA - Mari belajar contoh tari tradisional karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi dalam 38 provinsi dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia selalu memiliki budayanya sendiri dengan ciri khas masing-masing.

Setiap tari tradisional dari masing-masing daerah memiliki ciri khas dan makna tersendiri. Oleh sebab itu, berikut Okezone merangkum contoh seni tari tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia melansir berbagai sumber, Selasa (29/8/2023), untuk dapat dipelajari bersama.

1. Nanggroe Aceh Darussalam

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki tari tradisional bernama Tari Saman. Tari ini identik dengan posisi duduk dan gerak tepukan ke dada, pundak, paha, dan tangan.

2. Sumatera Utara

Daerah Sumatera Utara memiliki tari tradisional yakni Tari Tor Tor. Tari ini mulanya berkaitan dengan ritual dan roh sehingga ditampilkan saat ada orang yang meninggal.

3. Sumatera Selatan

Masyarakat Sumatera Selatan boleh berbangga karena memiliki Tari Tanggai. Tari ini identik dengan gerakan tangan yang lentur seperti mengucapkan terimakasih. Itu sebabnya, tari ini kerap dibawakan saat proses menyambut tamu penting.