UNS Kukuhkan 5 Guru Besar Baru, Mengabdi Amalkan Tridharma Perguruan Tinggi

SURAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta resmi mengukuhkan lima guru besar baru. Pengukuhan berlangsung dalam Sidang Terbuka Senat Akademik UNS, Selasa (29/8/2023).

Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., mengatakan bahwa pengukuhan lima Guru Besar ini merupakan peristiwa kedua di 2023. Sebelumnya, pada 7 Maret 2023 silam, UNS juga mengukuhkan 5 Guru Besar secara bersamaan menjelang peringatan Dies Natalis. Gelar profesor yang disandang memiliki dua peran utama yang harus dijalankan di perguruan tinggi, yaitu menghidupkan budaya akademik yang baik dalam penelitian dan pengajaran serta melakukan pengembangan keilmuan.

"Atas nama pribadi dan pimpinan UNS, Saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pencapaian jabatan akademik tertinggi Guru Besar yang telah berhasil diraih," ucap Prof. Jamal dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (29/8/2023).

Prof. Jamal mewakili seluruh sivitas akademika UNS dan masyarakat menunggu kiprah nyata, peran penting, dan sumbangsih pemikiran para Guru Besar untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa. Jabatan Guru Besar akan dikaitkan dengan kepemimpinan akademik atau academic leader.

"Seorang Guru Besar dituntut harus memiliki orientasi jangka panjang dalam mensinergikan dan mengintegrasikan Tridharma Perguruan Tinggi dalam setiap aktivitas keilmuanya," katanya.

Prof. Jamal optimistis penambahan jumlah guru besar merupakan salah satu indikasi adanya perkembangan positif dalam dinamika keilmuan dan proses kenaikan pangkat/jabatan di UNS. Di samping itu, dia merasa senang bahwa inisiatif, antusiasme, dan perhatian para dosen UNS untuk mengurus percepatan proses kenaikan jabatan fungsional guru besarnya semakin tinggi.

Prof. Jamal optimistis target 10% jumlah Guru Besar UNS pada akhir 2023 akan terpenuhi. Hal ini mengingat sampai hari ini persentase Guru Besar UNS sudah mencapai 9,71%.

"Saya optimis, target 10% jumlah Guru Besar UNS pada akhir tahun 2023 akan terpenuhi, mengingat sampai hari ini persentase Guru Besar UNS sudah mencapai 9,71%, dan dalam waktu dekat sudah menunggu 14 Guru Besar lagi yang siap dikukuhkan," tuturnya.

Dia berharap jejak sukses yang telah diraih oleh para guru besar dapat menginspirasi dan memotivasi sejawat dosen muda UNS yang lain. Ketercapaian target tersebut juga secara tidak langsung akan membuka peluang yang lebih besar bagi UNS untuk mengejar pamor perankingan universitas di tingkat nasional maupun global.