10 Contoh Sikap dan Perilaku yang Dapat Merusak Kebinekaan

JAKARTA – 10 contoh sikap dan perilaku yang dapat merusak kebinekaan tidak perlu ditiru. Bineka menurut KBBI Daring artinya beragam atau keberagaman. Indonesia kaya dengan adat, suku, budaya, dan agama yang beragam.

Pedoman hidup masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai luhur yang berperan mempersatukan keberagaman tersebut dan membentuk Bhinneka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai banyak keragaman budaya, namun tetap menjadi satu bangsa. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Perjuangan para pahlawan dari seluruh daerah di Indonesia membuktikan semangat kita bersatu-padu sekalipun kita berbeda suku, agama, adat, dan budaya. Karena itu, kita wajib menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan gotong royong hingga tepo seliro.

Pasalnya nilai-nilai Pancasila mengajarkan segala sikap yang terpuji dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Jika hal itu dijalani, kehidupan berbangsa dan bernegara akan lebih rukun dan damai.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (29/8/2023), ada sejumlah sikap yang tercela atau tidak patut ditiru oleh kita khususnya generasi muda. Jika dilakukan, sikap itu akan memecah belah kerukunan bangsa.

Contoh Sikap dan Perilaku Dapat Merusak Kebinekaan

1.Menghina orang lain

Menghina orang lain dapat menyinggung individu atau sosial yang dapat memecah belah kerukunan.

2. Berbuat curang

Berbuat curang bisa dimulai dari sendi-sendi kehidupan paling terkecil. Misalnya saat di bangku sekolah tidak boleh meniru atau mencontek sesama teman.

3. Memusuhi orang lain

Penting untuk berteman dan menjaga kerukunan antar-kelompok.

4. Mendorong orang lain berlaku tidak adil

Keadilan sosial adalah nilai yang dianut dalam sila ke-5 Pancasila. Maka bersikap adil juga harus dijunjung tinggi.

5. Mendorong orang lain untuk saling memusuhi

Tidak boleh memprovokasi dan memicu keributan yang akan memancing permusuhan.