Tabel Perkalian 1 - 100 dan Cara Mudah Menghafal Perkalian untuk Anak

JAKARTA - Mari mengenal kembali tabel perkalian 1 - 100 dan cara mudah menghafal perkalian yang bisa sangat berguna bagi anak-anak.

Perkalian merupakan operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lainnya. Operasi ini termasuk level fundamental di dalam aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan dan pembagian.

Tabel perkalian khususnya untuk 1-100 merupakan hitungan yang sangat wajib dihafalkan. Setidaknya setiap orang pasti pernah belajar di bangku sekolah. Perkalian merupakan pelajaran yang harus dikuasai sedari SD.

Dengan perkalian ini belajar matematika akan jauh lebih menyenangkan terutama dengan dibantu alat seperti tabel perkalian ini.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023), berikut adalah tabel perkalian 1 - 100 dan cara mudah menghafal perkalian yang bisa sangat berguna.