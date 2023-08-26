Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Fosil Gading Gajah Purbakala Ditemukan, Pelajar Antusias Kunjungi Museum

Beben Hva , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |20:13 WIB
Fosil Gading Gajah Purbakala Ditemukan, Pelajar Antusias Kunjungi Museum
Fosil gading gajah purbakala ditemukan di Sumedang, Jawa Barat (Foto: Beben HVA)
A
A
A

 

SUMEDANG - Sejumlah fosil kepurbakalaan yang ditemukan sejak tahun 2004 di Lembah Cisaar desa Kembarwangi kecamatan Tomo Sumedang, Jawa Barat menarik minat pelajar. Fosil itu terdiri dari fosil gading gajah purba, tempurung kura-kura serta jejak kehidupan purba lainya.

 BACA JUGA:

Museum geologi badan geologi Kementerian ESDM bersama dinas pariwisata Sumedang, Jawa Barat menunjukkan fosil yang ditemukan sejak tahun 2004 silam ini. Yaitu berupa gading gajah purba bernama latin stegodon trigonocephalus, tempurung kura-kura orlitia, tengkorak dan rahang rusa, rahang badak, gigi buaya muara, fosil kayu, serta jejak kehidupan purba lembah Cisaar lainnya.

