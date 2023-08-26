Fosil Gading Gajah Purbakala Ditemukan, Pelajar Antusias Kunjungi Museum

SUMEDANG - Sejumlah fosil kepurbakalaan yang ditemukan sejak tahun 2004 di Lembah Cisaar desa Kembarwangi kecamatan Tomo Sumedang, Jawa Barat menarik minat pelajar. Fosil itu terdiri dari fosil gading gajah purba, tempurung kura-kura serta jejak kehidupan purba lainya.

Museum geologi badan geologi Kementerian ESDM bersama dinas pariwisata Sumedang, Jawa Barat menunjukkan fosil yang ditemukan sejak tahun 2004 silam ini. Yaitu berupa gading gajah purba bernama latin stegodon trigonocephalus, tempurung kura-kura orlitia, tengkorak dan rahang rusa, rahang badak, gigi buaya muara, fosil kayu, serta jejak kehidupan purba lembah Cisaar lainnya.