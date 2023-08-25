10 Contoh Buku Fiksi dan Non Fiksi

JAKARTA – Contoh buku fiksi dan non fiksi menarik untuk diketahui. Keduanya memiliki perbedaan seperti pengertian, unsur, contoh dan lainnya. Membaca adalah gudangnya ilmu dan jendela dunia. Berbagai buku memberikan kita wawasan yang lebih luas.

Apa itu buku fiksi?

Buku fiksi adalah cerita atau kejadian rekaan, khayalan, yang bukan sebenarnya. Jadi, buku fiksi adalah karya cerita yang dibuat penulis berdasarkan imajinasinya.

Buku fiksi biasanya merupakan cerita yang santai. Cerita fiksi umumnya memakai bahasa yang bukan sebenarnya atau tidak baku.

BACA JUGA:

Apa itu buku Non Fiksi?

Sedangkan buku non fiksi adalah buku berisi kejadian sebenarnya yang berdasarkan fakta dan dituliskan oleh pengarang secara ilmiah. Biasanya berupa runutan peristiwa dan fakta-fakta.

Buku non fiksi biasanya berisi fakta. Yaitu berdasarkan hal yang benar terjadi, faktual berdasarkan data-data akurat.

Berikut rangkuman Okezone dilansir dari berbagai sumber, Jumat (25/8/2023), sejumlah contoh buku fiksi dan non fiksi. Apa saja?

BACA JUGA:

Contoh Buku Fiksi

1.Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer,

2. Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata,

3. Dilan 1990 dari Pidi Baiq,

4. Promise karya dwitasari

5. Rumah kaca dari Pramoedya Ananta Toer

6. Koala Kumal oleh Raditya Dika

7. Tentang Kamu karya Tere Liye

8. 5 cm dari Dhonny Dhirgantoro

9. Memahami Film karya Himawan Pratists

10.Sangkuriang karya Yuliadi Soekardi