Viral Siswa dan Orangtua Kompak Menangis saat Parenting Day, Pakai Bedak hingga Bersimpuh

JAWA TIMUR – Sebuah rekaman video memperlihatkan suasana sedih dengan potret orangtua dan siswa kompak meneteskan air mata. Mereka sangat sedih saling berpelukan di acara Parenting Day SMAN 1 Pulung, Ponorogo Jawa Timur.

Video viral yang diunggah pada Selasa, (22/8/2023) oleh akun resmi SMA Negeri 1 Pulung melalui akun TikTok resmi milik @sman1pulung, berhasil memikat perhatian lebih kepada warganet. Salah satu momen dalam video diunggah tampak seorang ayah mendandani wajah anak perempuannya dengan bedak yang sudah SMA. Lantas anak dan ayah tersebut keduanya saling berpelukan, ada juga momen seorang ibu menyisiri rambut putra sambil menahan air mata.

Dalam video lainnya, para siswa bersimpuh di kaki para orangtua mereka yang hadir. Di momen itu, beberapa orang tua ada yang merapikan dasi anaknya, saling menyuapi makan dengan menahan air mata. Lantas video ditutup dengan saling berpelukan dan meminta maaf.

Sontak unggahan video parenting day SMAN 1 Pulung, Ponorogo tersebut ditonton lebih dari 167 ribu kali. Momen penuh makna dalam acara Parenting Day SMA Negeri 1 Pulung ini membuktikan bahwa di balik dunia yang serba modern, nilai-nilai kehangatan dan kedekatan dalam keluarga tetap memiliki tempat yang tak ternilai.

“Nangis bangettt, aku dari lahir, sekolah bahkan usia 25 tahun ini tidak pernah sedekat dengan orangtuaku” tulis netizen.