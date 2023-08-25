Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

3 Cara Mengelola Profil Pelajar Pancasila

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |08:03 WIB
3 Cara Mengelola Profil Pelajar Pancasila
Ilustrasi Mengelola Profil Pancasila (Foto:Hel.fi)
JAKARTA- Mengetahui cara mengelola profil pelajar pancasila dalam kurikulum merdeka perlu dipahami oleh peserta didik.

Profil pelajar pancasila merupakan proyek pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui kurikulum merdeka. Proyek ini menjadi acuan untuk pendidikan di Indonesia. Diharapkan peserta didik memiliki karakter sesuai dengan keluhuran Pancasila.

Melansir ditpsd.kemdikbud.go.id terdapat enam ciri utama profil pelajar pancasila meliputi beriman kepada Tuhan YME, kebhinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri.

Berikut adalah cara mengelola profil pelajar pancasila dalam kurikulum merdeka sesuai dengan visi dan misi pendidikan:

1. Memulai Kegiatan Projek Profil

Mengelola profil belajar Pancasila dengan menjalankan kegiatan projek profil bertujuan supaya peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Fasilitator memberikan contoh nyata kepada peserta didik suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sekitar.

Strategi untuk mengawalinya dengan memberikan pertanyaan menarik.Pertanyaan berjenis open-ended question sehingga pertanyaannya lebih luas dan tidak terdapat didalam buku atau media internet. Peserta didik dapat saling berdiskusi dan mengeksplorasi untuk menjawab pertanyaan.

