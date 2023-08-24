Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Euforia Pelajar dan Mahasiswa Gembira saat Roket Buatan India Mendarat di Bulan

Richard Ariyanto , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:54 WIB
Euforia Pelajar dan Mahasiswa Gembira saat Roket Buatan India Mendarat di Bulan
Pelajar India dan mahasiswa ikut gembira roket mereka mendarat di bulan (Foto: Awaz The Voice)
A
A
A

INDIA – Negara India sukses menorehkan sejarah. Roket buatan ISRO, atau dikenal dengan India Space Research Organisation mendarat di Bulan. Dunia tercengang, apalagi warga India termasuk pelajar dan mahasiswa.

Gabungan dari pelajar dan mahasiswa berkumpul di satu tempat untuk menonton momen roket buatan ISRO. Momen ini diadakan oleh gabungan universitas yang berada di India. Mereka menyambut meriah dengan mengibarkan bendera India untuk menunjukkan rasa bangga dan nasionalisme.

Dilansir dari sosial media IIT Madras, Kamis (24/8/2023) para mahasiswa berkumpul bersorak ketika menyaksikan momen Roket Chandrayaan-3 berhasil mendarat di bulan. Momen ini disaksikan oleh ratusan mahasiswa yang memadati gedung pertemuan itu.

Pencapaian ini merupakan rekor yang menorehkan rekor terbaru. Karena sampai saat ini, belum ada negara yang belum bisa mendaratkan secara utuh selain negara China dalam kurun abad ini.

Roket tersebut dikendalikan oleh astronot bernama Sunita Williams. Dia adalah satu-satunya wanita yang memiliki rekor Spacewalk terlama, yaitu selama 50 jam 40 menit. Kebetulan, dia juga campuran India-amerika.

Halaman:
1 2
