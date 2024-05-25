Ditemukan 3 Galaksi Tertua di Alam Semesta

JAKARTA – Seorang astronom mengungkapkan hasil temuan baru berupa tiga galaksi tertua di alam semesta melalui pengamatan James Webb Space Telescope (JWST).

Melansir dari Instagram Resmi Bosscha Observatory, Sabtu (25/5/2024), ketiga galaksi tersebut diketahui berusia 400 hingga 600 juta tahun. Ketiga galaksi tersebut diselubungi oleh gas helium dan hidrogen yang merupakan gas primordial di alam semesta.

Kumpulan gas tersebut menjadi komponen materi pembentuk gugusan bintang dalam galaksi. Hal ini menandakan bahwa ketiga galaksi tersebut sedang dalam proses pembentukan yang aktif.

Penemuan fenomenal ini didapatkan melalui teleskop luar angkasa milik JWST. Teleskop tersebut memiliki fitur instrumen inframerah yang mampu menembus kabut gas yang tebal.

Dalam kutipannya, Bosscha Observatory juga melampirkan potret galaksi. Mereka menjelaskan bahwa penampakan galaksi tersebut berbeda dengan galaksi pada umumnya.

Galaksi primordial tampak seperti “berinteraksi” atau “terhubung” dengan ruang semesta di sekelilingnya dan menarik atom-atom hidrogen netral.