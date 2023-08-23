3 Pekerjaan Ini Bakal Tergeser AI di 2030, Customer Service Terancam

JAKARTA – Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan sudah mulai merajalela di segala bidang. Berawal dari teknologi yang bisa menjawab segala pertanyaan, hingga sekarang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Pergeseran AI ini diramalkan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Dilansir dari India Today, Rabu (23/8/2023) prediksi ini berasal dari institute McKinsey Global. Mereka menggarisbawahi bahwa dampak dari pergeseran ini menuai pemutusan kerja di berbagai industri. Apalagi AI bisa menggantikan manusia dalam pekerjaan repetitif.

Lalu, pekerjaan apa saja yang bisa tergeser oleh AI? Berikut adalah daftarnya

1. Office support

Pernah melihat Resepsionis? Ataupun Office boy dan Office Girl? Merekalah yang bertugas untuk melayani hospitality konsumen ketika menghadiri kantor ataupun hotel. Tergesernya dengan AI bisa menggantikan dengan pengaplikasian mesin self-check-in ataupun peta digital yang tersedia.

2. Customer Service

Customer Service Bekerja sebagai garda terdepan untuk melayani keluhan konsumen. Biasanya akan dilayani melalui telepon. Namun hadirnya AI bisa menggeser fungsi manusia untuk menjawab pertanyaan konsumen.