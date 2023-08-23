Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

3 Pekerjaan Ini Bakal Tergeser AI di 2030, Customer Service Terancam

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:12 WIB
3 Pekerjaan Ini Bakal Tergeser AI di 2030, <i>Customer Service</i> Terancam
Pekerjaan terancam AI tahun 2030, berikut daftarnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan sudah mulai merajalela di segala bidang. Berawal dari teknologi yang bisa menjawab segala pertanyaan, hingga sekarang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Pergeseran AI ini diramalkan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Dilansir dari India Today, Rabu (23/8/2023) prediksi ini berasal dari institute McKinsey Global. Mereka menggarisbawahi bahwa dampak dari pergeseran ini menuai pemutusan kerja di berbagai industri. Apalagi AI bisa menggantikan manusia dalam pekerjaan repetitif.

 BACA JUGA:

Lalu, pekerjaan apa saja yang bisa tergeser oleh AI? Berikut adalah daftarnya

1. Office support

Pernah melihat Resepsionis? Ataupun Office boy dan Office Girl? Merekalah yang bertugas untuk melayani hospitality konsumen ketika menghadiri kantor ataupun hotel. Tergesernya dengan AI bisa menggantikan dengan pengaplikasian mesin self-check-in ataupun peta digital yang tersedia.

 BACA JUGA:

2. Customer Service

Customer Service Bekerja sebagai garda terdepan untuk melayani keluhan konsumen. Biasanya akan dilayani melalui telepon. Namun hadirnya AI bisa menggeser fungsi manusia untuk menjawab pertanyaan konsumen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement