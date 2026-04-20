Perpustakaan Keliling Tingkatkan Literasi Membaca Anak Usia Dini

JAKARTA — Menjelang Hari Pendidikan yang jatuh pada 2 Mei 2026, peningkatan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah Indonesia harus mendapatkan dukungan. Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas edukasi bergerak berupa perpustakaan keliling yang dilengkapi buku bacaan anak, alat permainan edukatif, serta media pembelajaran interaktif.

Program Mobil Pintar diharapkan mampu meningkatkan literasi membaca, menulis, dan berhitung pada anak usia dini, sekaligus memperkuat kapasitas tenaga pendidik PAUD dan memberikan edukasi pengasuhan kepada orang tua.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, menyampaikan bahwa perpustakaan keliling merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas.

“Melalui program Mobil Pintar, Askrindo berupaya memperluas akses pendidikan yang berkualitas, terutama bagi anak-anak usia dini di daerah. Pendidikan adalah hak semua anak, dan kami meyakini bahwa peningkatan literasi sejak dini merupakan fondasi penting dalam menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi masa depan, karena anak usia dini sekarang akan menjadi game changer menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Fankar.

Selain itu, program ini juga turut mendukung TPB No. 8, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia. Perpustakaan keliling di Kabupaten Soppeng ini semakin memperkuat jangkauan program ini dalam mendukung pemerataan akses literasi, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.

“Program Mobil Pintar Askrindo ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya minat baca anak usia dini serta keterbatasan akses terhadap fasilitas literasi di berbagai daerah,” tambahnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik