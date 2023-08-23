Pilihan Karier bagi Lulusan Matematika yang Tak Bakal Terancam AI

JAKARTA - Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, semakin mengancam dunia kerja. Sejumlah pekerjaan terancam diganti oleh robot atau mesin. Bagaimana dengan lulusan jurusan matematika?

Director of Strategic Partnership Mensa Indonesia, Budi Handoko menjelaskan peluang karier untuk lulusan jurusan matematika terbuka lebar. Pasalnya, matematika adalah kemampuan berpikir dengan logika, sehingga bisa fleksibel dengan karier apapun.

“Karier lulusan matematika terbuka lebar ya, luas sekali. Karena matematika adalah turunan dari berbagai hal,” ucapnya kepada Okezone dalam diskusi bersama Mensa Indonesia di Jakarta, Selasa (22/7/2023).

Pekerjaan apa yang tidak akan terancam AI bagi lulusan matematika?

1.Aktuaris

Pekerjaan ini biasa dibutuhkan di dunia asuransi. Dan cocok untuk lulusan matematika. Pilihan karier ini tidak takut terancam AI.

2.Accounting

Meski segala hal sudah bisa dihitung oleh mesin, namun ilmu matematika SDM atau karyawan juga diperlukan. Lulusan matematika dibutuhkan untuk pilihan karier ini.