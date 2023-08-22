Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sekolah dan Kuliah di Luar Negeri, Tetap Harus Ingat Bangsa Sendiri

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |12:31 WIB
Sekolah dan Kuliah di Luar Negeri, Tetap Harus Ingat Bangsa Sendiri
Kuliah di luar negeri tetap harus ingat negara sendiri (Foto: Freepik)
A
A
A

SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengajak para generasi muda untuk ikut meneruskan perjuangan para pahlawan. Yakni dengan cara mengabdikan diri usai menempuh tugas belajar di Luar Negeri (LN).

 

“Jangan lupakan bahwa kita bisa belajar, kita bisa menempuh pendidikan, kita bisa hidup dengan baik berkat perjuangan para pahlawan yang memerdekakan negara. Berjalannya bangsa kita, menjadi tanggung jawab generasi muda. Mungkin dari sisi intelektualitas dan juga kesempatan untuk bisa menempuh studi di luar negeri,” ujar Emil dalam pada kegiatan sharing session di kelas Internasional FK Universitas Airlangga, dikutip Selasa (22/8/2023).

Ia mengatakan, ilmu dari para pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri, terlebih mendapatkan awardee atau beasiswa diharapkan dapat menjadi salah satu pengabdian untuk membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Maka setelah selesai belajar di negeri orang, diharapkan untuk memajukan negeri sendiri.

“Mari kita juga ikut melanjutkan perjuangan mereka dengan mengabdi, mudah-mudahan tentunya ilmu yang diperoleh di sana (di luar negeri), jejaring yang dibangun di sana, ini semua bisa dimanfaatkan untuk memajukan bangsa,” kata Emil.

 BACA JUGA:

Di Jatim khususnya, mantan Bupati Trenggalek tersebut mengatakan Pemprov Jatim juga melibatkan para akademisi untuk memberikan masukan dan usulan, sebagai salah satu wadah bagi para lulusan luar negeri.“Kita sudah menyaksikan bukti bagaimana Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) salah satunya dalam penanganan pandemi Covid-19, benar-benar mengandalkan sains dan teknologi,” kata Emil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/65/3157751/ugm-DixL_large.jpg
Segini Biaya Kuliah UGM Jalur Mandiri 2025, Yuk Simak Sebelum Daftar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/65/3138790/kip_kuliah-8Rp2_large.jpg
Segini Gaji Maksimal Orang Tua agar Dapat KIP Kuliah 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/65/3110398/mendiktisaintek-NnAx_large.png
Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Resmi Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081205/ini-alasan-wamendiktisaintek-stella-sebut-biaya-ukt-di-indonesia-tak-ideal-LXbdeu00QN.png
Ini Alasan Wamendiktisaintek Stella Sebut Biaya UKT di Indonesia Tak Ideal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/65/3063906/kapan-kip-kuliah-2024-semester-5-cair-ini-jadwal-lengkapnya-KwvpWc6C0r.jpg
Kapan KIP Kuliah 2024 Semester 5 Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/65/3038982/biaya-ukt-termurah-jalur-mandiri-7lhAGWkQvM.jpg
Biaya UKT Termurah Jalur Mandiri
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement