Sekolah dan Kuliah di Luar Negeri, Tetap Harus Ingat Bangsa Sendiri

Kuliah di luar negeri tetap harus ingat negara sendiri (Foto: Freepik)

SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengajak para generasi muda untuk ikut meneruskan perjuangan para pahlawan. Yakni dengan cara mengabdikan diri usai menempuh tugas belajar di Luar Negeri (LN).

“Jangan lupakan bahwa kita bisa belajar, kita bisa menempuh pendidikan, kita bisa hidup dengan baik berkat perjuangan para pahlawan yang memerdekakan negara. Berjalannya bangsa kita, menjadi tanggung jawab generasi muda. Mungkin dari sisi intelektualitas dan juga kesempatan untuk bisa menempuh studi di luar negeri,” ujar Emil dalam pada kegiatan sharing session di kelas Internasional FK Universitas Airlangga, dikutip Selasa (22/8/2023).

Ia mengatakan, ilmu dari para pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri, terlebih mendapatkan awardee atau beasiswa diharapkan dapat menjadi salah satu pengabdian untuk membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Maka setelah selesai belajar di negeri orang, diharapkan untuk memajukan negeri sendiri.

“Mari kita juga ikut melanjutkan perjuangan mereka dengan mengabdi, mudah-mudahan tentunya ilmu yang diperoleh di sana (di luar negeri), jejaring yang dibangun di sana, ini semua bisa dimanfaatkan untuk memajukan bangsa,” kata Emil.

Di Jatim khususnya, mantan Bupati Trenggalek tersebut mengatakan Pemprov Jatim juga melibatkan para akademisi untuk memberikan masukan dan usulan, sebagai salah satu wadah bagi para lulusan luar negeri.“Kita sudah menyaksikan bukti bagaimana Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) salah satunya dalam penanganan pandemi Covid-19, benar-benar mengandalkan sains dan teknologi,” kata Emil.