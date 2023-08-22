Mengenal Mischka dan Devon Pemenang 100 Medali Olimpiade Matematika, Berapa Sih Nilai IQ Mereka?

JAKARTA - Orangtua pasti bangga jika memiliki anak yang cerdas, apalagi pintar matematika. Sosok kakak beradik Mischka Aoki dan Devon Kei sungguh menginspirasi. Usia mereka yang masih remaja, ternyata sudah memiliki segudang prestasi terutama di bidang matematika.

Bayangkan saja, mereka adalah pemenang olimpiade matematika internasional. Anak desainer Winnie Aoki itu mendapatkan medali Diamond Medal untuk Devon Kei dan Silver Medal untuk Mischka Aoki di ajang International World Mathematics Invitational WMI 2021 untuk Indonesia.

BACA JUGA:

Prestasi terbaru mereka, membuat siapapun berdecak kagum. Selama pandemi Covid-19, mereka berdua begitu produktif meraih 100 medali dalam ajang kompetisi matematika kelas internasional.

“Iya selama pandemi Covid-19 sejak 2020 hingga 2022 atau 3 tahun, kami mengumpulkan 100 medali,” kata mereka saat menjadi narasumber bersama Mensa Indonesia, di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

BACA JUGA:

Selama pandemi, mereka jauh lebih rajin dan semangat ikut kompetisi internasional. Beragam kompetisi dari mulai tertulis, virtual, hingga datang langsung, mereka ikuti.

“Ada yang seminggu 3 kali kompetisi ya. Bahkan Devon sampai ke Jepang,” tutus Mischka.