20 Contoh Soal Literasi ANBK SMA 2023 dan Kunci Jawaban

JAKARTA- Kumpulan contoh soal literasi ANBK SMA 2023 bisa dijadikan latihan untuk menghadapi ujian.

Sebagai informasi, Asesmen Nasional Berbasis Komputer merupakan sebuah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Supaya dapat berjalan dengan lancar dan mudah, para siswa hendaknya melakukan latihan literasi ANBK berupa contoh soal beserta kunci jawaban seperti yang akan dilampirkan pada ulasan ini.

Berikut 20 contoh soal literasi ANBK SMA 2023 :

1. Perhatikan cerita berikut!

Pada bulan Desember, tepatnya saat perayaan Hari Ibu, Albert ingin mengikuti lomba membaca puisi antarkelas yang bertemakan tentang keistimewaan seorang Ibu.

Albert mencari puisi tersebut di perpustakaan. Albert menemukan buku kumpulan puisi karya Emha Ainun Najib. Setelah membacanya, ia jadi menyukai puisi-puisi karya Emha Ainun Najib karena pemilihan kata yang sangat indah.

Selain itu, ia juga menemukan sebuah puisi tentang ibu yang membuat Albert merasa bahwa puisi tersebut cocok dia bacakan pada saat lomba baca puisi. Berikut puisi yang ditemukan oleh Albert. Apa alasan yang sesuai jika Albert memilih puisi "Bunda Air Mata" sebagai puisi yang ingin dibacakan pada saat lomba baca puisi?

A. Puisi tersebut berkaitan dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Albert dengan ibunya.

B. Isi dari puisi tersebut menggambarkan sikap khusus dari seorang ibu yang perlu diketahui.

C. Albert sudah tertarik sejak lama dengan karya-karya dari Emha Ainun Najib.

D. Tema yang terdapat dalam puisi tersebut menggambarkan kehidupan seorang ibu.

E. Kata-kata dalam puisi Emha Ainun Najib sangatlah indah sehingga sesuai dengan syarat lomba baca puisi.

Jawaban: E

2. Pak Rendi punya sebidang tanah yang dekat dengan perkampungan penduduk, dirinya memanfaatkan tanahnya dengan memelihara ayam potong. Namun bau kotoran dari kandangnya mengganggu warga di kampung tersebut. Warga melakukan protes karena pencemaran udara. Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Rendi adalah ....

A. bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahan

B. menimbun kotoran ayamnya setiap hari

C. memindahkan kandang ayamnya ke kandang kolektif

D. memberi biaya ganti rugi setiap bulan terhadap warga yang terdampak

E. menempuh jalur hukum karena dia merasa bebas melakukan apapun di atas tanahnya

Jawaban: A

3. "Keseharian orang pinggiran ini amat monoton. Pagi yang sunyi senyap mendadak sontak berantakan ketika kantor pusat PN Timah membunyikan sirine pukul 6.50." Apa yang terjadi berdasarkan kutipan teks tersebut?

A. Jalan raya menjadi padat dan ramai oleh para kuli PN yang mulai berangkat bekerja.

B. Jalan raya penuh sesak oleh para kuli PN, para camat, para kepala dinas yang akan bekerja.

C. Gang dan jalan penuh dengan orang-orang yang akan bekerja dengan berbagai profesi.

D. Suasana menjadi ramai oleh para cukong swasta yang mulai mengerjakan eksploitasi timah di gedong.

E. Suasana menjadi kalang kabut dengan orang-orang yang berdesakan akan berangkat bekerja.

Jawaban: A

4. "Hanya beberapa jengkal di luar lingkaran tembok gedong tersaji pemandangan kontras seperti langit dan bumi."

Bagaimana keadaan di luar tembok gedong berdasarkan kutipan teks tersebut?

Berilah tanda centang (√) pada setiap pernyataan yang benar!

A. Adanya toko miskin di pasar tradisional.

B. Adanya rumah panggung yang rendah dengan berbagai ukuran.

C. Adanya perkampungan tambang timah yang kaya.

D. Adanya daerah yang bisa dikatakan kumuh.

E. Adanya tembok-tembok tinggi gedung dan aset triliunan.

Jawaban: D

5. UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah usaha karena ....

A. pengembangan UMKM sangat penting dalam mendorong perekonomian Indonesia

B. kemampuan yang baik dapat diperoleh oleh pelatihan-pelatihan yang disediakan pemerintah

C. mengembangkan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang perlu diprioritaskan

D. diperlukan keterampilan agar usaha yang dijalankan dapat bertahan dan berkembang

Jawaban: D

6. Si A adalah seorang warga negara yang tidak bertanggung jawab karena tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Si A lebih parah lagi dengan mengajak teman akrabnya Si B untuk golput. Apa yang harus si B lakukan atas ajakan Si A tersebut?

A. Si B mengikuti ajakan Si A karena tidak kuasa menolak kawan akrabnya demi teman

B. Si B mengikuti ajakan Si A karena ada bayarannya

C. Si B mengikuti ajakan si A karena takut kehilangan teman akrabnya

D. Si B menolak ajakan si A karena salah satu kontestan adalah idolanya yang sangat dia kagumi yang selama ini banyak membantu kehidupan masyarakat

E. Si B menolak karena salah satu kontestan adalah dari keluarganya

Jawaban: D