Siswa SMA Negeri 72 Akan Didampingi Psikolog Demi Pastikan Mental Terjaga

JAKARTA - Siswa, guru, dan warga sekolah SMA Negeri 72 akan didampingi oleh psikolog. Hal ini dilakukan pasca ledakan di sekolah yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat saat meninjau langsung para siswa sekaligus memberikan semangat dan motivasi kepada mereka.

"Langkah ini sebagai bagian dari pemulihan pasca-kejadian guna memastikan kondisi mental dan emosional tetap terjaga," ujar Wamen Atip, Jumat (8/11/2025).