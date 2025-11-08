Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Siswa SMA Negeri 72 Akan Didampingi Psikolog Demi Pastikan Mental Terjaga

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |12:29 WIB
Siswa SMA Negeri 72 Akan Didampingi Psikolog Demi Pastikan Mental Terjaga
Siswa SMA Negeri 72 Akan Didampingi Psikolog Demi Pastikan Mental Terjaga.
A
A
A

JAKARTA - Siswa, guru, dan warga sekolah SMA Negeri 72 akan didampingi oleh psikolog. Hal ini dilakukan pasca ledakan di sekolah yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara.  

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat saat meninjau langsung para siswa sekaligus memberikan semangat dan motivasi kepada mereka.

sma 72

(Foto: Ist IMG) 

"Langkah ini sebagai bagian dari pemulihan pasca-kejadian guna memastikan kondisi mental dan emosional tetap terjaga," ujar Wamen Atip, Jumat (8/11/2025). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184360//putu-BqLS_large.jpg
Polisi Periksa Ayah ABH Pelaku Ledakan SMAN 72, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184344//polda_metro_jaya-GHva_large.jpg
Ini Alasan Polisi Belum Periksa ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184318//ledakan-CqxN_large.jpg
Enam Orang Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184205//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-l12B_large.jpg
Masih Dirawat di RS, Begini Kondisi ABH Pelaku Peledakan SMAN 72
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184077//sman_72_jakarta-NTtV_large.jpg
Polisi Segera Periksa ABH di Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement