Ospek di Kampus UNS Dimulai Hari Ini, Dijamin Ramah dan Bebas Perundungan

SURAKARTA - Mahasiswa Baru (Maba) siap mengikuti ospek di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mulai hari ini, Senin (21/8/2023). Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2023 akan digelar selama 3 hari hingga Rabu (23/8/2023) besok.

Plt. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ahmad Yunus, M.S. mengatakan, PKKMB tahun 2023 memiliki tujuan umum untuk memberikan pembekalan kepada Maba UNS agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Tujuan khusus kegiatan PKKMB ini meliputi yang pertama untuk menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, peduli lingkungan serta masyarakat sesuai dengan 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dia menegaskan ospek bertujuan untuk memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di UNS dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridarma perguruan tinggi. Selain itu, kata dia, memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pradewasa bagi diri dan lingkungan sekitar; mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman, dan sehat.

Prof Ahmad Yunus menegaskan, ospek membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti-kekerasan, anti-perundungan, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif. Dan untuk memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka(MBKM). Lalu merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan terakhir untuk mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh.

“PKKMB UNS 2023 dimulai pada tanggal 21-23 Agustus 2023, dimulai dengan penerimaan secara resmi sebagai mahasiswa baru, lalu diserahkan ke fakultas dan program studi masing-masing. Senin (21/8/2023) besok fokus pada kegiatan di universitas, lalu Selasa (22/8/2023) berfokus pada materi-materi fakultas, dan Rabu (23/8/2023) berpusat pada Prodi untuk persiapan perkuliahan. Jadwal kuliah perdana di UNS mulai tanggal 28 Agustus 2023,” kata Prof. Yunus dalam keterangan resmi kepada Okezone, Minggu (20/8/2023).

Narasumber yang akan hadir dalam PKKMB ini di antaranya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, Ph.D. , Deputi Gubenur Bank Indonesia (BI), Doni Primanto Joewono, Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D. dan Ketua Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, S.H., M.H. dan beberapa tamu undangan lainnya yang hadir secara luring maupun daring.

“Dalam rangka memantau pelaksanaan PKKMB 2023, telah dibentuk tim monitoring dan evaluasi PKKMB di tingkat Universitas dan Fakultas yang terdiri dari dosen (Tim Evaluasi Ormawa dan Majelis Kode Etik Mahasiswa) dan mahasiswa (Dewan Mahasiswa). Tim tersebut, bertugas untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan PKKMB 2023,” ucapnya.