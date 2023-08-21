5 Contoh Sejarah sebagai Ilmu, Ciri-Ciri dan Penjelasan Lengkap

Ilustrasi sejarah sebagai ilmu yang penting untuk dipelajari (Foto: Okezone)

JAKARTA - Terdapat 5 contoh sejarah sebagai ilmu, ciri-ciri dan penjelasan lengkap sebagai acuan dalam pembelajaran. Dengan mempelajari sejarah sebagai sebuah ilmu maka seseorang dapat memiliki pemahaman terhadap peristiwa secara lebih mendalam.

Sejarah sebagai ilmu diartikan bahwasanya sejarah merupakan pengetahuan mengenai peristiwa di waktu lampau. Kemudian peristiwa itu kembali disusun dengan sistematis menggunakan pendekatan metode ilmiah. Dengan begitu sejarah akan menjadi lebih mudah dipelajari.

Untuk lebih mudah mengetahui sejarah sebagai ilmu, berikut 5 contoh sejarah sebagai ilmu, ciri-ciri dan penjelasan lengkap.

Contoh Sejarah Sebagai Ilmu

1. Masuknya Islam Melalui Perdagangan di Pelabuhan Barat Pulau Jawa

Peneliti telah melakukan berbagai analisis untuk mengetahui jalur masuknya pengaruh Islam dengan melalui jalur perdagangan di pelabuhan barat pulau Jawa.

Salah satunya dengan mencatat setiap peristiwa ketika umat muslim menyebarkan ajaran di berbagai pelabuhan seperti di pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa (Jakarta).

