HOME EDUKASI SEKOLAH

Pelajar SD Kompak Pingsan saat Gerak Jalan, Penonton Kena Prank

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |13:20 WIB
Pelajar SD Kompak Pingsan saat Gerak Jalan, Penonton Kena Prank
Pelajar SD mendadak pingsan saat gerak jalan, ternyata hanya prank (Foto: Twitter @sosmedkeras)
A
A
A

JAKARTA - Masih dalam suasana perayaan HUT ke-78 RI, siswa SD merayakannya dengan kompak baris-berbaris dan gerak jalan. Sebuah video viral memperlihatkan kekompakan siswa SD saat membentuk formasi. Saat sedang bersiaga, salah satu peserta tiba-tiba terjatuh di jalan.

Jangan kaget atau panik, rupanya itu bagian dari konsep. Penonton yang menyaksikan begitu serius dan fokus. Tidak disebutkan asal sekolah atau daerah siswa SD tersebut.

 BACA JUGA:

Dengan pakaian merah putih, setiap siswa membawa pom-pom sebagai hiasan. Tiba-tiba salah satu siswa terjatuh, lalu diikuti oleh siswa lainnya seperti dikutip dari akun Twitter @sosmedkeras, Sabtu (19/8/2023).

Salah seorang anggota TNI ikut panik dan menghampiri para siswa tersebut. Ternyata anggota TNI dan penonton yang didominasi orangtua para siswa terkena prank. Siswa itu tidak pingsan, tetapi itu bagian dari skenario.

 BACA JUGA:

Sontak anggota TNI itu kembali ke tempat duduk sambil tertawa. Ibu-ibu juga bertepuk tangan menyaksikan pertunjukan tersebut. Netizen malah salah fokus memuji sang TNI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
