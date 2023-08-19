Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Sekolah Junjung Tinggi Toleransi, Sediakan Tempat Ibadah untuk Semua Agama

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |12:00 WIB
Viral Sekolah Junjung Tinggi Toleransi, Sediakan Tempat Ibadah untuk Semua Agama
Viral sekolah menjunjung tinggi toleransi beribadah dan beragama (Foto: Twitter @kegoblogan.unfaedah)
A
A
A

PALEMBANG - Sebuah sekolah di Palembang, Sumatra Selatan, mendadak viral di media sosial. Hal itu karena tersedia fasilitas ruang ibadah bagi semua agama.

Terlihat dalam video, sejumlah pelajar sesuai keyakinan masing-masing memasuki sejumlah ruang ibadah. Masing-masing dilakukan sesuai dengan keyakinannya untuk semua agama yang diyakini di Indonesia.

Dalam video yang viral di akun Twitter @kegoblogan.unfaedah terlihat masing-masing siswa Kusuma Bangsa High School in Ilir Timur 3 berdoa sesuai keyakinannya. Masing-masing menghargai dan menjunjung tinggi toleransi beragama.

 BACA JUGA:

“Perbedaan menimbulkan kebersamaan,” tulis caption dalam video itu, dikutip Sabtu (19/8/2023).

Netizen memuji pihak sekolah yang memberikan ruang kebebasan beribadah kepada para siswa. Jika bisa, semua sekolah didorong melakukan hal yang sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
